Contractul lui Lewis Hamilton cu Ferrari, mai lung decât s-a crezut inițial, spune Lawrence Barretto, jurnalist F1.com

Lewis Hamilton (40 de ani) a surprins pe multă lume atunci când la începutul anului trecut și-a anunțat trecerea la Scuderia Ferrari. Jurnalistul Lawrence Barretto, de la Formula1.com, anunță că înțelegerea dintre cele două părți ar fi mai lungă cu un de zile decât se credea inițial, contractul întinzându-se până la finalul lui 2027.

Lewis Hamilton i-a cerut lui Toto Wolff (șeful Mercedes Racing) în timpul negocierilor din 2023 prelungirea contractului cu trei ani de zile.

A fost refuzat de oficialul „Săgeților Argintii”, iar de aici a plecat marea supărarea a pilotului britanic.

Conform jurnalistului Lawrence Barretto, de la Formula1.com, Fred Vasseur i-ar fi îndeplinit lui Lewis această dorință, iar contractul dintre cele două părți ar fi valabil până la finalul sezonului 2027.

La unison, în momentul în care Hamilton a fost anunțat oficial la Ferrari s-a vorbit despre un contract pe doi ani.

Sursa citată vorbește însă despre o înțelegere pe trei ani, ceea ce ar face ca la eventualul final al contractului cu Scuderia, Lewis să aibă 44 de ani.

Pilotul britanic va debuta în curând în monopostul Ferrari, pe circuitul de la Fiorano, în data de 22 ianuarie (dacă vremea va permite). Hamilton va pilota monopostul de acum trei sezoane.

F1 NEWS: VIGNA CONFIRMS HAMILTON’S FERRARI DEBUT ‘NEXT WEEK’ https://t.co/tuSw7ntOOn Ferrari CEO Benedetto Vigna has confirmed that Lewis Hamilton will make his highly anticipated official debuts at Maranello and Fiorano „next week”. — AutoRacing1.com (@AutoRacing1) January 17, 2025

Lewis Hamilton tipped to take “Ferrari to the next level”: https://t.co/ZvgDnMLnUM

— Flyin18T Motorsports (@Flyin18T) January 17, 2025

Lewis și-a făcut debutul în Formula 1 la vârsta de 22 de ani, alături de McLaren. A cucerit cu echipa de la Woking un titlu mondial (2008), iar celelalte șase au venit alături de Mercedes (în decursul celor 12 ani de colaborare).

Din acest an, Hamilton va putea fi văzut în monopostul roșu al celor de la Scuderia Ferrari.

Primul titlul mondial l-a câștigat la 23 de ani, iar pe ultimul la 36.

Cum arată grila de start pentru sezonul 2025 al Formulei 1

Alpine: Pierre Gasly, Jack Doohan

Pierre Gasly, Jack Doohan Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll

Fernando Alonso, Lance Stroll Scuderia Ferrari: Charles Leclerc, Lewis Hamilton

Charles Leclerc, Lewis Hamilton Haas: Esteban Ocon, Oliver Bearman

Esteban Ocon, Oliver Bearman Sauber: Nico Hulkenberg, Garbiel Bortoleto

Nico Hulkenberg, Garbiel Bortoleto McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri

Lando Norris, Oscar Piastri Mercedes: George Russell, Andrea Kimi Antonelli

George Russell, Andrea Kimi Antonelli RB: Yuki Tsunoda, Isack Hadjar

Yuki Tsunoda, Isack Hadjar RedBull: Max Verstappen, Liam Lawson

Max Verstappen, Liam Lawson Williams: Alexander Albon, Carlos Sainz Jr. Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1 Australia (Albert Park) – 16 martie

China (Shanghai) – 23 martie

Japonia (Suzuka) – 6 aprilie

Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie

Arabia Saudită (Jeddah) – 20 aprilie

Miami (International Autodrome) – 4 mai

Emilia Romagna (Imola) – 18 mai

Monaco (Circuit de Monaco) – 25 mai

Barcelona (Montmelo) – 1 iunie

Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – 15 iunie

Austria (Spielberg) – 29 iunie

Marea Britanie (Silverstone) – 6 iulie

Belgia (Spa-Francorchamps) – 27 iulie

Ungaria (Hungaroring) – 3 august

Olanda (Zandvoort) – 31 august

Italia (Monza) – 7 septembrie

Azerbaijan (Baku) – 21 septembrie

Singapore (Marina Bay) – 5 octombrie

SUA (Austin) – 19 octombrie

Mexic (Hermanos Rodriguez) – 26 octombrie

Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie

Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie

Qatar (Lusail) – 30 noiembrie

Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.