Lewis Hamilton debutează miercuri într-un monopost Ferrari – Programul pe care-l va avea până la startul noului sezon din Formula 1

Lewis Hamilton va urca miercuri pentru prima dată într-un monopost Ferrari, evenimentul urmând să aibă loc pe circuitul de la Fiorano. Interesul fanilor Scuderiei pentru acest moment este unul enorm, după cum informează Gazzetta dello Sport.

Luni a fost ziua Hamilton la Maranello, multiplul campion mondial din Formula 1 vizitând baza celor de la Ferrari.

Hamilton s-a întâlnit cu personaje cheie de la Ferrari și a avut timp și pentru unele fotografii oficiale.

Conform sursei citate, Lewis a cerut să se antreneze pe simulator înainte de debutul pe un monopost Ferrari care va avea loc miercuri, 22 ianuarie.

Zilele următoare vor fi încărcate pentru pilotul britanic, acesta urmând să alterneze tururile de antrenament cu întâlnirile cu șefii diferitelor departamente.

Dacă vremea va permite, atunci mulți fani ai Scuderiei se vor afla miercuri pe circuitul de la Fiorano, interesul în jurul evenimentului fiind unul enorm.

Hamilton va ieși pe circuit împreună cu noul său coechipier Charles Leclerc.

Cei doi se vor afla pe rând la volanul SF-23 și F1-75, monoposturi vechi de cel puțin doi ani și permise de regulamentul Formulei 1 pentru a fi testate.

Conform Gazzetta dello Sport, Lewis va trebui să se obișnuiască cu o nouă poziție de conducere, precum și cu dispunerea comenzilor pe volan.

Ziua de teste îi va permite, de asemenea, să înceapă relația cu noul său inginer de curse, Riccardo Adami.

Pentru Hamilton vor urma zilele de teste de la Barcelona de la finalul lunii, pentru ca mai apoi să cunoască pentru prima dată noul monopost al Scuderiei pentru 2025 în data de 19 februarie, tot la Fiorano (va avea drept să piloteze 200 de kilometri).

Testele oficiale de dinaintea startului noului sezon vor avea loc la Bahrain, în perioada 26-28 februarie.

Hamilton, Schumacher, Vettel and Leclerc in front of Enzo Ferrari’s house over the years pic.twitter.com/hWvRUlSCn7

— EPMG.fiji (@EPMG_fiji) January 21, 2025