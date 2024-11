Lewis Hamilton, cel mai rapid în prima zi de antrenamente din Las Vegas – Clasare sub așteptări pentru Max Verstappen

Lewis Hamilton a bifat cel mai bun timp după primele două antrenamente libere contând pentru Marele Premiu de Formula 1 din Las Vegas. Pilotul celor de la Mercedes i-a devansat pe Lando Norris (McLaren) și pe coechipierul George Russell.

Piloții RedBull nu au avut o sesiune grozavă de antrenament 2, Max Verstappen încheind pe locul 17, iar Sergio Perez pe 19.

Las Vegas, Antrenamente 2, rezultate complete

FP2 CLASSIFICATION Another good session for Mercedes 👏

Work to do for Red Bull 👀#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/tPF53Lc72n — Formula 1 (@F1) November 22, 2024

Las Vegas, antrenamente 1, rezultate complete

FP2 CLASSIFICATION (after 25/60 mins) Leclerc is warming to his task on a cold night in Vegas#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/EoCbsuY6Da — Formula 1 (@F1) November 22, 2024

Marele Premiu din Las Vegas, program de desfășurare

Sâmbătă, 23 noiembrie

Ora 04:30 / A treia sesiune de antrenamente / AntenaPLAY direct

Ora 08:00 / Calificări / Antena 1 şi AntenaPLAY direct

Duminică, 24 noiembrie

Ora 08:00 / Cursa / Antena 1 şi AntenaPLAY direct

Hamilton takes top spot in second practice as Verstappen ends session in P17 #F1 #LasVegasGP | Full FP2 Report 👇https://t.co/dEgAaB36SZ — Formula 1 (@F1) November 22, 2024

Cum câștigă Max Verstappen titlul mondial încă din Las Vegas

Conform site-ului Formulei 1, lucrurile sunt simple pentru Max, el putând ieși campion mondial în următoarele variante:

Dacă Lando Norris nu va termina în primele zece locuri (adică nu va câștiga puncte), atunci locul ocupat de Verstappen la finalul Grand Prix-ului din Las Vegas nu mai contează: olandezul va fi campion mondial.

Dacă Norris termină în puncte, atunci Verstappen trebuie să se asigure că va încheia cursa din Las Vegas cu un loc mai sus decât rivalul britanic. În aceste condiții, Max va cuceri de duminică al patrulea titlu mondial din Formula 1.

Circuitul din Las Vegas

Primul Grand Prix organizat: 2023

Număr de tururi: 50

Lungimea circuitului: 6,201 km

Distanța totală de acoperit: 309,958 de km

Recordul pe tur: 1:35.490 / Oscar Piastri (McLaren), în 2023

Circuitul este prevăzut cu două zone DRS, sistemul menit să favorizeze depășirile din Formula 1.

Ce a fost în 2023 la Las Vegas

1 Max Verstappen (RedBull)

2 Charles Leclec (Ferrari)

3 Sergio Perez (RedBull)

În vârstă de 27 de ani, Max Verstappen a cucerit titlul mondial din Formula 1 în sezoanele 2021, 2022 și 2023.

A câștigat 62 de Mari Premii, a urcat de 111 ori pe podium și a adunat până acum în carieră 2979,5 puncte. A plecat de 40 de ori din pole position.

A debutat în Formula 1 cu ocazia Marelui Premiu al Australiei din 2015.

Formula 1, clasamentul piloților

1 Max Verstappen (RedBull) 393 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 331

3 Charles Leclerc (Ferrari) 307

4 Oscar Piastri (McLaren) 262

5 Carlos Sainz (Ferrari) 244

6 George Russell (Mercedes) 192

7 Lewis Hamilton (Mercedes) 190

8 Sergio Perez (RedBull) 151

9 Fernando Alonso (Aston Martin) 62 etc

Clasamentul constructorilor din 2024

1 McLaren 593 puncte

2 Ferrari 557

3 RedBull 544

4 Mercedes 382

5 Aston Martin 86

6 Alpine 49

7 Haas 46

8 RB 44

9 Williams 17

10 Kick Sauber 0

Marile Premii care au rămas de disputat până la finalul sezonului 2024 din Formula 1 Las Vegas / 23 noiembrie

Qatar / 1 decembrie (are cursă Sprint) Abu Dhabi / 8 decembrie.

