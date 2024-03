Lewandowski refuză un salariu de 100 de milioane de euro pe an, în Arabia Saudită

Liga saudită i-ar fi oferit lui Robert Lewandowski un contract în valoare de 100 de milioane de euro pe an, potrivit Mundo Deportivo. Cu toate acestea, polonezul vrea să rămână la Barça şi este puţin probabil să ajungă în liga profesionistă saudită, transmite News.ro.

Nu este pentru prima dată când Arabia Saudită se arată interesată de atacantul polonez, pe care ar fi dorit să îl achiziţioneze în urmă cu mai puţin de un an. De data aceasta însă, oferta este şi mai spectaculoasă. Cu toate acestea, atacantul polonez, în vârstă de 35 de ani, nu este interesat de provocarea saudită. Potrivit presei catalane, el ar dori să rămână la FC Barcelona, unde mai are un an de contract, cu opţiune pentru încă un an.

Lewandowski consideră, fără îndoială, că mai are lucruri de reuşit în Europa. Stilul de viaţă din Barcelona, de care se bucură polonezul şi familia sa, este de asemenea un argument împotriva unei mutări în Arabia Saudită.

Dacă Lewandowski ar părăsi Barcelona în viitor, Mundo Deportivo susţine că atacantul ar prefera să se mute în Statele Unite.