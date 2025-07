Dinamo al doilea egal în Liga 1: 0-0 cu FC Botoșani / Kopic: ”Nu numărăm acum punctele, la începutul sezonului”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Formaţia Dinamo a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul susţinut, luni, pe teren propriu, în compania echipei FC Botoşani, în etapa a doua a Superligii, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În minutul 67, Dinamo a marcat prin Cîrjan, dar golul a fost anulat după consultarea VAR pe motiv de ofsaid.

Antrenorul dinamoviștilor, Zeljko Kopic , anunță noi transferuri la echipă.

„În prima repriză am dominat, am avut câteva situații bune. În a doua am încercat să ținem același ritm, să fim la fel de periculoși. Am avut câteva situații, apoi am făcut câteva schimbări tocmai pentru a fi agresivi, iar în ultimele 20 de minute nu am mai dominat meciul. Am ratat câteva ocazii, cred că rezultatul este echitabil la final. Jucătorii s-au dăruit la maxim, unii au nevoie de timp de adaptare, cei veniți de pe bancă nu au avut o reacție pe măsură, e clar. Pentru noi perioada de transferuri nu s-a terminat. În ambele meciuri am avut momente bune. Nu numărăm acum punctele, la începutul sezonului. Mergem la Galați, unde sperăm să luăm cele 3 puncte. Apoi vom vorbi despre derby-ul cu FCSB”, a spus Zeljko Kopic.

Dinamo: Roşca – Sivis, Mărginean, Boateng, Opruţ – Kyriakou (Milanov – 59), Gnahore, Cîrjan – Armstrong (Pop – 59), Karamoko (Mihai – 89), Musi. Antrenor: Zeljko Kopic

Rezerve: Epassy, Paşcalău, Tabuncic, Milanov, Cr. Mihai, Soare, Caragea, Soro, Ikoko, Bărbulescu, Al. Pop

Antrenor: Zeljko Kopic

FC Botoşani: Kukic – Benzar (Pavlovic – 59), Petro, Miron, Ilas – Bordeianu, Aldair – Mitrov (Cîmpanu – 71), Bodişteanu (Pănoiu – 59), Mailat – E. Lopez (Dumiter – 86). Antrenor: Leo Grozavu

Rezerve: Anestis, Pănoiu, Pavlovic, David, Creţ, Ţigănaşu, Suta, A. Dumitru, Papa, Cîmpanu, Dumiter

Antrenor: Leo Grozavu

Cartonaşe galbene: Bordeianu (61), Cîmpanu (90+5)

Arbitri: Sorin Vadana – Imre-Laszlo Bucsi, Alexandru Cerei – Ana Maria Terteleac