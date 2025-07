Remiză în primul derby al campionatului: FC Rapid – CFR Cluj, scor 1-1 / Gâlcă: ”Avem nevoie de mai multe lucruri, ca jucătorii să-şi intre în formă”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Formaţia Rapid a terminat la egalitate, duminică seară, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa CFR Cluj, în etapa a doua a Superligii, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Au marcat: Koljic ’47 și Postolachi ‘25.

Tehnicianul formaţiei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat că rezultatul este unul pozitiv împotriva unei echipe foarte bune, iar în acest moment principala problemă a clujenilor este că vor evolua pe teren sintetic în următoarea confruntare, cu Lugano.

“La cum am jucat în prima repriză am fost foarte mulţumit. Repriza a doua cred că a vorbit degeaba la pauză. S-a văzut că jucăm din trei în trei zile. Până la urmă trebuie să luăm acest rezultat ca un rezultat pozitiv împotriva unei echipe foarte bune. A fost foarte greu de marcat Dobre azi. Problema numărul 1 pentru noi acum este faptul că jucăm pe sintetic următorul meci. Sper ca ei să fie obişnuiţi. Posibil ca Abeid şi Postolachi să nu joace cu Lugano, să-i fi pierdut azi”, a spus Petrescu.

Tehnicianul echipei Rapid, Constantin Gâlcă, susține că şi-ar fi dorit victoria, dar rapidiştii au avut o primă repriză foarte proastă.



“Mi-aş fi dorit să câştigăm, dar am făcut o primă parte foarte proastă. În repriza a doua am avut mai mult curaj, mai multă mobilitate şi am ajuns la poartă. Avem nevoie de mai multe lucruri, ca jucătorii să-şi intre în formă avem nevoie de mult mai mult timp”, a spus Gâlcă.

Rapid: Stolz – Manea (Hazrollaj ’75), Ciobotariu, Paşcanu (Kramer ’79), Onea – Christensen (Gojkovic ’76), Keita – Dobre, R. Pop (Borza ’75), Petrila – Koljic (Hromada ’63). Antrenor: Constantin Gâlcă

CFR Cluj: Hindrich – Abeid (Korenica ’76), Bolgado, Synian, Camora – Păun (Fica ’66), Djokovic, Muhar – Deac (Nkololo ’58), Postolachi (Munteanu ’58), Sfaiţ (Kun ’76). Antrenor: Dan Petrescu

Cartonaşe galbene: Koljic ’50 / Muhar ’35, Djokovic ‘90+4

Arbitri: Istvan Kovacs – Mihai Marius Marica, Vasile Marinescu – Iulian Dima

Arbitri VAR: Cătălin Popa, Claudiu Marcu

Observatori: Liviu Ciubotariu, Mircea Călin