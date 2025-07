Primarii şi reprezentanţii administraţiilor locale din judeţul Buzău, inclusiv PSD şi PNL, au transmis o scrisoare deschisă premierului Bolojan despre riscurile de întrerupere a finanțării prin programul „Anghel Saligny”

Primarii şi reprezentanţii administraţiilor locale din judeţul Buzău au transmis o scrisoare deschisă către premierul României, Ilie Bolojan, exprimându-şi „profunda îngrijorare” faţă de decizia de a bloca finanţările pentru proiectele derulate prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”. Demersul vine pe fondul deciziei Guvernului de a întrerupe finanţarea proiectelor care nu se află în stadiu avansat de execuţie, transmite News.ro.

Scrisoarea, semnată de primari din toate partidele politice, inclusiv PSD şi PNL, are ca scop „apărarea intereselor comunităţilor locale, indiferent de culoarea politică” şi atrage atenţia asupra riscurilor majore generate de oprirea investiţiilor.

„Fără aceste investiţii, comunităţile locale nu vor ajunge niciodată la nivelul standardelor din Uniunea Europeană,” se arată în scrisoare. Sunt menţionate consecinţe grave, precum „oprirea lucrărilor deja începute, degradarea ireversibilă a ceea ce s-a realizat, colmatarea reţelelor de canalizare nefinalizate, distrugerea drumurilor asfaltate doar parţial şi riscul ca firmele de construcţii locale să intre în faliment, afectând angajaţii şi familiile acestora”.

Deputatul Romeo Lungu, preşedintele PSD Buzău, a transmis într-o postare pe Facebook importanţa acestui apel colectiv: „Ne pasă de comunităţile din judeţul Buzău! Astăzi, alături de primari şi reprezentanţi ai administraţiei locale din judeţul Buzău, am transmis o scrisoare deschisă către Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, prin care ne exprimăm îngrijorarea faţă de decizia Guvernului de a bloca finanţările pentru proiectele aflate în derulare prin Programul Naţional de Investiţii ‘Anghel Saligny’.”

Lungu mai subliniază că „proiectele vizate – apă, canalizare, asfalt, reţele de gaze – sunt investiţii fundamentale, fără de care viaţa oamenilor este blocată în subdezvoltare.”

În documentul transmis Guvernului, semnatarii avertizează că pentru multe comunităţi mici, „programul ”Anghel Saligny” reprezintă singura şansă reală de dezvoltare,” întrucât aceste localităţi nu au acces la fonduri europene.

Liderii locali cer „revenirea asupra deciziei şi respectarea angajamentelor luate faţă de comunităţile locale,” susţinând că „dezvoltarea nu se poate opri, iar promisiunile trebuie respectate,” după cum a transmis şi Romeo Lungu în mesajul postat.

Şi aleşii locali PSD din Iaşi i-au adresat o scrisoare similară premierului.

Primarul liberal al Slatinei, Mario de Mezzo, a anunţat că va protesta în faţa Guvernului, alături de alţi aleşi, dacă nu i se vor finanţa străzile începute în municipiu. ”Să vină Bolojan, Cseke Attila, să le explice slătinenilor cum conservi o stradă decopertată” a spus acesta, arătând că are 7 astfel de proiecte începute, al căror grad de executie este în jurul la 50% şi care nu pot fi oprite, pentru că ar produce un disconfort locuitorilor din municipiu.

”În afară de faptul că sunt de la un partid sau la altul, nefinanţarea în totalitate a lucrărilor pe Programul Angel Saligny, pentru că nu mai există resurse anul acesta, îi nemulţumeşte pe bună dreptate pe aleşii locali. Indiferent de culoarea lor politică. Sigur, e dreptul tuturor aleşilor locali să protesteze, să facă ceea ce consideră de cuviinţă. Dar probabilitatea să existe sume suplimentare anul acesta este aproape nulă”, a fost replica lui Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că, în primele 6-7 luni ale anului, au fost cheltuite sumele prevăzute de programe precum Anghel Saligny, însă a explicat că aceste proiecte vor putea continua în proporţie de aproximativ 35 la sută, fiind vorba de proiecte în stadiu avansat de realizare. Bolojan a subliniat că programe de acest tip vor avea buget mărit în 2027-2028.

”Există un număr important de investiţii începute pe bugetul naţional. Aceste investiţii au avut anul acesta o sumă alocată. Această sumă este aproape în totalitate consumată. Cum noi în primele şase luni am cheltuit mai mult decât ne-am angajat şi am încasat mai puţin bani decât am gândit că vom încasa, nu avem de unde să mai alocăm sume suplimentare importante pentru a dubla practic alocările care au fost consumate în primele 6-7 luni. În această situaţie, făcând o analiză a ceea ce putem face în perioada următoare, am procedat atât conform prevederilor legale care spune că atunci când nu mai e sursă de finanţare, notifici autorităţile şi constructorii pentru ca să-şi poată pune lucrările în siguranţă, să nu se degradeze ceea ce s-a făcut. Şi în acelaşi timp, făcând o analiză de capacitate de a mai, totuşi, găsi nişte finanţări din interiorul Ministerului de Dezvoltării prin care se derulează aceste proiecte, să putem continua proiectele care sunt într-un stadiu avansat de execuţie ”, a declarat Ilie Bolojan, luni seară.

Ilie Bolojan a explicat că un procent de 35 la sută din proiectele cu finanţare din Programul Naţional Anghel Saligny ar urma să continue.

”La propunerea Ministerului s-a luat această decizie ca proiectele pe drumuri care sunt între o proporţie de 80% deja realizate să fie continuate ca să putem finaliza ceva în acest an, iar la componenta de apă, canalizare şi gaz, cele care sunt într-o fază de peste 40%. Dacă ar fi să intersectăm aceste proiecte, ar însemna că 35% din proiectele pe Anghel Saligny ar urma să continue. Deci am procedat atât legal pentru că nu mai erau finanţări, dar şi făcând o prioritizare care se bazează pe graficul de realizare. Cu cât am realizat mai mult, cu atât le putem termina, le continuăm pe acelea”, a spus Bolojan.

Ilie Bolojan a precizat, de asemenea, că indiferent cine se află la guvernare, aeste programe nu mai au posibilitatea să continue la sumele care au fost contractate.