Leul alb de la Zoo Brașov nu e neîngrijit, e doar bătrân, explică directorul instituției / Controverse asupra felului în care sunt îngrijite animalele de aici / „Noi nu eutanasiem animale. Conform legii, putem face acest lucru”

Leul alb de la Zoo Brașov este doar bătrân, nu bolnav sau neîngrijit, spune directorul parcului, Alin Pânzaru.

Precizarea vine în urma unor materiale apărute în spațiul public în care diverși vizitatori sugerează că animalul ar fi sedat și exploatat, notează Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

„I s-au administrat vitamine și alte substanțe ce îl ajută în partea de mobilitate a lui, pentru că din cauza vârstei mobilitatea lui este afectată. Este slab tot din același motiv, pentru că fiind bătrân nu mai mănâncă la fel cum mănâncă un animal adult sau tânăr. Și noi nu eutanasiem animale. Conform legii, putem face acest lucru doar în cazul în care animalul suferă de boli incurabile sau dacă este suferind, ori leul nostru este un animal în vârstă și nimic mai mult”, spune directorului Zoo Brașov.

Leul alb, în vârsta de 21 de ani, este găzduit de Zoo Brașov din anul 2018. A fost adus de la Circul Globus, în urma unui incendiu, împreună cu alte animale care nu mai făceau față spectacolelor, a precizat directorul Zoo Brașov.

„În acea vreme, înainte de a fi acel incendiu în urma căruia mai multe animale s-au dat către grădinile zoologice din țară, eu înainte de aceste eveniment neplăcut am fost la Circul Globus și am discutat cu directorul de atunci și am stabilit ca anumite animale care nu mai fac parte din anumite spectacole de-ale lor să le luăm noi. Și am adus atunci doi lei albi, doi tigrii și trei cămile. Animalele acestea erau în vârstă deja, nu erau animale tinere”, a mai spus Alin Pânzaru.

Atât bătrânul leu cât și celelalte animale de la Zoo Brașov pot deveni agitate atunci când vizitatorii fac gălăgie sau lovesc cuștile pentru a le atrage atenția. Astfel, turiștii sunt rugați să le admire în liniște, spun specialiștii de aici.