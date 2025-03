Legendara Navratilova, impresionată de Andreeva, senzația momentului din WTA: Lovitura preluată din jocul băieților

Mirra Andreeva este jucătoarea momentului în WTA, rusoaica în vârstă de 17 ani câștigând două titluri consecutive de categorie 1000: Dubai și Indian Wells. Legendara Martina Navratilova se arată impresionată de jocul acesteia și o compară cu Carlos Alcaraz.

Navratilova se declară cucerită de jocul sportivei din Rusia, multipla campioană de Grand Slam comparând-o cu Carlos Alcaraz.

„Este o jucătoare completă, Mirra. De fapt, o compar cu Carlos Alcaraz”, a declarat Navratilova pentru wtatennis.com.

„Ea nu are puterea altor jucătoare, dar lovește mingea foarte bine, pe linii – și se apără. Asta este ceea ce mi-a amintit de Alcaraz”, spune Martina.

Asemănarea cu Justine Henin

În continuarea declarației sale, Navratilova spune că sunt aspecte din defensiva pe care o arată Mirra care-i aduc aminte de Justine Henin.

„Ea a transformat apărarea în ofensivă. Ea a făcut-o pe Sabalenka să se întrebe: Ce trebuie să fac ca să câștig punctul?” Așa se simt oamenii care joacă cu ea.

Și ea are 17 ani? Adică, felul în care joacă seamănă mai mult cu (n.r. Justine) Henin. Are acel slice atât de bun de pe linia de fund de pe ambele părți, plus un serviciu foarte bun”, spune Navratilova.

Sliceul, lovitura pe care băieții o folosesc cu succes în ultimii 10-15 ani

Revenind la slice, Martina spune că este o lovitură extrem de importantă în tenis și pe care bărbații au folosit-o cu mare succes în ultimii 10-15 ani.

Navratilova spune că femeile „au descoperit recent” lovitura și încep să se folosească tot mai mult de ea.

„Scurtele au fost acolo, iar sliceul a destabilizat-o mult pe Sabalenka. Băieții folosesc destul de bine sliceul de 10-15 ani, dar femeile l-au descoperit recent, văzând cum funcționează”, a încheiat Martina Navratilova.

În vârstă de 68 de ani, Navratilova a câștigat de-a lungul carierei 18 titluri de Grand Slam la simplu, 31 la dublu feminin (record) și alte 10 la dublu mixt.

Cele mai tinere jucătoare din istorie care să învingă la același turneu primele două clasate din ierarhia WTA

16 ani și 8 luni: Tracy Austin în 1979 la US Open (le-a învins pe Navratilova (2) în semifinale și pe Evert (1) în finală).

la US Open (le-a învins pe Navratilova (2) în semifinale și pe Evert (1) în finală). 16 ani și 10 luni: Tracy Austin în 1979 la Filderstadt (Evert (2) în semifinale și Navratilova (1) în finală).

la Filderstadt (Evert (2) în semifinale și Navratilova (1) în finală). 17 ani și 10 luni: Mirra Andreeva în 2025 la Indian Wells (Swiatek (2) în semifinale) și Sabalenka (1) în finală).

la Indian Wells (Swiatek (2) în semifinale) și Sabalenka (1) în finală). 17 ani și 11 luni: Serena Williams în 1999 la US Open (Davenport (2) în semifinale și Hingis (1) în finală).

la US Open (Davenport (2) în semifinale și Hingis (1) în finală). 18 ani și 10 luni: Serena Williams în 2000 la Los Angeles (Hingis (1) în semifinale și Davenport (2) în finală).