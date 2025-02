Jucătoarea momentului din WTA, Mirra Andreeva, spune că toți banii din premii îi revin tatălui ei

Mirra Andreeva este jucătoarea momentului din circuitul WTA, rusoaica în vârstă de 17 ani câștigând turneul de la Dubai. Cecul primit pentru această performanță a fost unul în valoare de $597,000, dar sportiva spune că toți banii pe care îi câștigă merg pe cardul tatălui.

La Dubai, Mirra a avut un turneu fantastic, ea eliminându-le, printre altele, pe Iga Swiatek și Elena Rybakina (campioane de Grand Slam).

Rusoaica a trecut în finală de Clara Tauson, scor 7-6(1), 6-1, iar premiul oferit de organizatori a fost unul pe măsura rezultatului: $597,000 și 1000 de puncte în ierarhia WTA de simplu.

Întrebată ce va face cu banii câștigați la competiția de la Dubai, Andreeva a surprins asistența spunând că toți banii merg pe cardul tatălui său.

Andreeva a intrat în istorie în weekend, ea devenind cea mai tânără jucătoare care a câștigat trofeul la o competiție de tip WTA 1000.

În timp ce multe dintre jucătoare s-ar răsfăța cu ceva cu banii din premiu, Andreeva spune că toată suma va merge pe cardul tatălui.

„Toate întrebările către tatăl meu (n.r. despre bani). Totul merge pe cardul lui de credit pentru că încă nu am propriul meu card.

Nu pot avea propriul meu cont bancar pentru că nu am 18 ani.

Sper să-mi lase ceva de cheltuit undeva, să-mi cumpăr chipsuri și Coca-Cola. Da, nu știu. Îl voi întreba” – spune Mirra Andreeva, citată de express.co.uk.

Tânăra completează și spune că nu are niciun interes să cheltuiască banii câștigați la Dubai, pentru că se simte deja împlinită.

„Sincer, nici măcar nu știu ce vreau. Acum mă gândesc la asta și simt că am tot ce mi-am dorit vreodată.

Am câștigat turneul, mi-am atins deja obiectivul pe care mi l-am propus până la sfârșitul anului. Familia mea călătorește cu mine. Am o echipă grozavă.

Nu știu de ce altceva mai am nevoie. Mă simt fericită și simt că asta e tot ce am nevoie. Nu am nicio idee. Cred că totul se va duce pe cardul de credit al tatălui meu. Poate își va cumpăra ceva. Nu am nicio idee.

Bineînțeles că-mi plac cumpărăturile. Cred că fiecărei fete îi plac cumpărăturile. Nu contează ce cumpăr, atâta timp cât cumpăr ceva cu care să mă simt bine.

Poate fi o bijuterie. Poate fi o pereche de blugi. Pot fi șosete. Poate fi, nu știu, o șapcă. Atâta timp cât am cumpărat ceva, deja mă simt bine și simt că ziua este reușită”, a încheiat Mirra Andreeva.

În această săptămână, Andreeva a pătruns în premieră în TOP 10 mondial, ajungând pe locul 9.

Are două titluri câștigate în carieră și a adunat doar din premiile din tenis $3,799,867.

“I just wanna thank me for always believing in me” 💙 Congrats, Mirra Andreeva! Youngest WTA 1000 champion in history 👑 pic.twitter.com/s2VqOXwOUA — #AusOpen (@AustralianOpen) February 22, 2025