Adolescenta Mirra Andreeva uimește lumea tenisului – Rusoaica de 17 ani, devansată la Indian Wells doar de Martina Hingis și Serena Williams

Mirra Andreeva continuă evoluțiile senzaționale din circuitul WTA, rusoaica devenind a treia cea mai tânără jucătoare de tenis care să se impună la Indian Wells. În vârstă de doar 17 ani, Mirra este devansată doar de legendarele Martina Hingis și Serena Williams.

Andreeva are parte de un început de sezon fulminant, sportiva în vârsă de 17 ani câștigând două titluri WTA 1000 până la acest moment: s-a impus la Dubai, iar acum la Indian Wells.

Performanța este cu atât mai importantă cu cât în drumul spre cucerirea trofeului le-a eliminat pe primele două jucătoare ale lumii: pe Iga Swiatek (a doua sportivă a lumii) în semifinale și pe Aryna Sabalenka (lidera WTA) în finală.

În ambele dueluri, a fost nevoie de trei seturi pentru victorie: 7-6(1), 1-6, 6-3 cu Swiatek și 2-6, 6-4, 6-3 cu Sabalenka.

Rusoaica a devenit la doar 17 ani a treia cea mai tânără campioană de la Indian Wells, ea fiind devansată doar de legendarele Martina Hingis (la titlul din 1998) și Serena Williams (la ediția din 1999).

În plus, Andreeva este a doua cea mai tânără jucătoare de tenis din istoria WTA care învins primele două clasate din clasamentul mondial în același turneu, după Tracy Austin în 1979.

Austin avea 16 ani și 8 luni când le-a învins pe Martina Navratilova în semifinale (a doua jucătoare a lumii la acel moment) și Chris Evert (lidera mondială) în finala de la US Open 1979.

Doar două luni mai târziu, la Porsche Tennis Grand Prix din Filderstadt, Germania de Vest, Tracy avea să repete isprava. Singura completare: Evert și Navratilova făcuseră între timp schimb de locuri în fruntea clasamentului WTA.

Serena, de 23 de ori campioană de Grand Slam, a bifat și ea această performanță pe când avea 17 ani și 11 luni.

A trecut în semifinalele de la US Open 1999 de Lindsay Davenport, iar apoi în finală de Martina Hingis. La acel moment, cele două se aflau pe primele două locuri ale ierarhiei mondiale.

Serena avea să repete performanța la Los Angeles, anul următor (2000), la vârsta de 18 ani și 10 luni.

the moment Mirra Andreeva became Indian Wells CHAMPION at 17-years-old! 💚#TennisParadise pic.twitter.com/E9SlUVmpgA

— wta (@WTA) March 16, 2025