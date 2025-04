Lasconi, întrebată de ce ar fi mai bună de preşedinte decât Nicuşor Dan: Pentru că sunt dată naibii / Nu am să fac declaraţii care să nu deranjeze PSD şi PNL; nu o să am pe cineva care să-mi fie consultant pro-rus

Candidatul USR la alegerile prezidenţiale, Elena Lasconi, a enumerat câteva motive pentru care ar fi un preşedinte al României mai bun decât NicuşorDan, primul fiind că este ”dată naibii”, pentru că are să facă declaraţii care să deranjeze PSD şi PNL, că nu o să îi ia consilieri pe Crin Antonescu şi pe Klaus Iohannis şi că nu va avea niciodată pe cineva care să fie un consultant pro-rus, transmite News.ro.

Elena Lasconi a fost întrebată, marţi, într-o dezbatere organizată de Antena 3, de ce este mai bună să ajungă preşedinte al României decât Nicuşor Dan.

”Pentru că sunt dată naibii. Pentru că sunt curajoasă, pentru că am experienţe similare cu majoritatea românilor şi, dacă nu am experienţe similare, am găsit în poveştile pe care le-am făcut cu toţi românii timp de 25 de ani cât am fost jurnalist. Pentru că eu nu am să fac declaraţii doar ca să nu deranjez PSD şi PNL, pentru că nu o să iau la Cotroceni oameni ai trecutului, aşa cum sunt Iohannis şi Antonescu şi niciodată nu o să am pe cineva care o să-mi fie consultant pro-rus”, a afirmat Lasconi.

Moderatorul a remarcat că este primul atac al Elenei Lasconi la Nicuşor Dan.

”E aşa sensibil? Uite, eu nu sunt sensibilă, pentru că de asta sunt de nouă luni în campanie”, a completat Elena Lasconi.