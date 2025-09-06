Lando Norris spune că circuitul de la Monza este „puțin cam îngust pentru gustul meu”

Lando Norris a declarat că „Templul Vitezei” din Formula 1 este „puțin cam îngust pentru gustul meu”, după ce a stabilit cel mai bun timp în antrenamentele de vineri de la Marele Premiu al Italiei, conform BBC.

Pilotul McLaren are nevoie să recupereze teren față de coechipierul său Oscar Piastri, liderul clasamentului, după ce a ajuns la un deficit de 34 de puncte față de australian, cu nouă curse rămase, în urma abandonului din Marele Premiu al Țărilor de Jos de weekendul trecut, prima cursă după pauza de vară a Formulei 1.

Norris a fost cu 0,083 secunde mai rapid decât Charles Leclerc, pilotul Ferrari clasat pe locul al doilea, urmat de Carlos Sainz (Williams), Piastri, al doilea Ferrari al lui Lewis Hamilton și Max Verstappen (Red Bull), în a doua sesiune de antrenamente libere.

Britanicul a spus: „Trebuie doar să fac diferența puțin mai mare pentru ca lucrurile să fie ceva mai confortabile.”

Norris și Piastri s-au numărat printre piloții care au avut momente delicate în timp ce testau limitele pe circuitul de mare viteză și istoric de la Monza.

Norris a avut un derapaj puternic la a doua șicană, cunoscută sub numele de Roggia, iar Piastri a avut propriul său moment, ieșind puțin larg și ridicând pietrișul la al doilea Lesmo.

Cel mai serios incident l-a implicat pe pilotul Mercedes Kimi Antonelli, care a provocat un steag roșu după ce a derapat la al doilea Lesmo.