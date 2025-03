Lando Norris, despre lupta cu Max Verstappen pentru primul Mare Premiu al sezonului: „A fost puțin stresant, nu o să mint” / Reacțiile piloților de pe podium

Pus sub presiune de ploaie, de coechipierul său Oscar Piastri și apoi de Max Verstappen (Red Bull) spre finalul cursei, Lando Norris a reușit totuși să câștige prima cursă a sezonului, duminică, în Australia, și conduce pentru prima dată în carieră clasamentul Campionatului Mondial.

„A fost incredibil! O cursă dificilă, mai ales cu Max (Verstappen) în spatele meu în ultimele tururi. A fost puțin stresant, nu o să mint. Dar e un mod grozav de a începe sezonul. Am făcut greșeli, am ieșit pe pietriș, condițiile au fost complicate, dar am luat deciziile corecte. Sunt foarte fericit cu această victorie. Anul trecut am greșit uneori, dar am învățat din acele greșeli. Am pierdut la Silverstone și în Canada în astfel de condiții”, a declarat Lando, citat de L’Equipe.

„Am forțat de la început până la sfârșit, nu am avut voie să mă relaxez. Am făcut o greșeală, dar, în cele din urmă, nu m-a costat nimic. Mulțumesc echipei McLaren, mi-au oferit o mașină extraordinară. În ultimele tururi știam că Max era rapid, așa că am rămas concentrat, am forțat, știam că am ritm. Am greșit puțin la virajul 6 și el s-a apropiat, a rămas în zona DRS. A trebuit să fiu atent în oglinzi, dar am rămas calm.

A fost un weekend incredibil, de la antrenamente până la cursă. Oscar (Piastri) și Max m-au presat mult, dar știu de ce sunt capabil. Este doar prima dintre cele 24 de curse, ne așteaptă un sezon lung. Rămân cu picioarele pe pământ”, a conchis câștigătorul primului Mare Premiu al sezonului.

De partea cealaltă, Max Verstappen a salutat performanța lui Norris și a recunoscut că a fost o cursă pe cinste. „A fost, evident, o cursă dificilă, dar și amuzantă. Lando (Norris) era mai rapid decât noi în virajul 6, am încercat să mă apropii cu DRS, eram aproape, dar este dificil să depășești. E plăcut să lupți pentru victorie, sunt fericit că am adus acești puncte acasă.”

„Când a început să plouă, a fost puțină panică să decidem dacă intrăm la boxe sau nu. Am mai stat un tur pe pistă, cred că a fost decizia corectă, dar situația s-a înrăutățit. Dacă mă opream un tur mai târziu, cred că tot pe doi terminam. A trebuit să riscăm, a fost o cursă condimentată. Suntem acolo unde mă așteptam, ne-a lipsit puțin ritmul comparativ cu McLaren”, a precizat cvadruplul campion mondial.

Ocupantul locului trei, pilotul Mercedes George Russell, este mulțumit de rezultatul pe care l-a reușit echipa sa și noul coleg, Andrea Kimi Antonelli. „A fost o cursă grozavă, iar să închei pe locul 3 este minunat! Probabil a fost un coșmar pentru Lando (Norris), o astfel de cursă este foarte dificilă când ești lider. Bravo și lui Kimi (Antonelli), care a revenit pe locul 5, e impresionant.”

„Nu a fost cel mai bun weekend pentru noi, dar să fim pe podium e un rezultat excelent. M-am distrat pe pistă, a fost plăcut. Speram ca cei doi din fața mea să facă o greșeală, dar nu s-a întâmplat. Asta e Formula 1, e palpitant! Dacă luăm totul în considerare, McLaren a avut un weekend foarte bun, dar și noi am scos un rezultat solid”, a mărturisit George Russell.

Echipa Ferrari a avut un debut sub așteptări în acest prim MP al sezonului – Charles Leclerc a ocupat locul 8, iar protagonistul echipei, Lewis Hamilton, a venit pe poziția a 10-a. De remarcat este rezultatul lui Andrea Kimi Antonelli, care a terminat pe locul 5 la prima sa cursă oficială la Mercedes, venit în urma lui Hamilton.

The standings are in… 💯 Here’s how the top ten stack up in the drivers’ championship after the first race 👀#F1 #AusGP pic.twitter.com/tmXnxmkEaG — Formula 1 (@F1) March 16, 2025