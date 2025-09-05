La Sarichioi începe regata Nod în papură, concurs de lotci cu vele / Premiile, acordate de campionul mondial la canoe Cătălin Chirilă

Satul tulcean Sarichioi, una dintre cele mai importante comunităţi de ruşi-lipoveni din România, găzduieşte, începând de vineri, regata Nod în papură, un concurs de lotci cu vele ale cărui premii vor fi acordate de campionul mondial la canoe Cătălin Chirilă, transmite Agerpres.

Regata se va deschide la ora 15:00, cu un târg gastronomic organizat în mini-portul din localitate, iar o oră mai târziu, Clubul Nautic Român îi va iniţia pe amatori în sportul cu vele.

La ora 19:00, va avea loc un recital de armonică susţinut de Alex Onofrei, membru fondator al asociaţiei Nod în papură, care va fi urmat de proiecţia filmelor „Operaţiunea Monstrul” şi „Tainele apei”, o seară cu poveşti cu Sorin Drugan, un navigator care a fost în jurul lumii cu o barcă cu vele, şi cu pescarul Vasea, din satul Sarichioi.

„Înscrierile la concursul lotcilor cu vele se vor putea face până sâmbătă, la ora 11:00. Deja avem aproape opt echipaje. Înscrierile sunt gratuite, dar încurajăm orice donaţie pentru asociaţie, pentru că eforturile sunt mari şi tot apar ‘găuri’. Deocamdată, ne bazăm doar pe sprijinul comunităţii”, a declarat, pentru AGERPRES, Alex Onofrei.

Competiţia lotcilor cu vele va avea loc sâmbătă, la ora 14:00, pe lacul Razim, iar premierea câştigătorilor, care va fi oficiată de campionul mondial la canoe Cătălin Chirilă, este programată la ora 18:30.

A doua seară a evenimentului se va încheia cu concerte susţinute de Alexandra Listrat&Dubin, Zagăn, Jurjak şi Orfeu.

Duminică dimineaţa, la ora 6:30, Lucica Adlibitum, din satul Mila 23, va susţine un recital lipovenesc la răsărit, pe malul lacului, momentul artistic precedând spectacolul de teatru „Omule”, regizat de Mike Săvuică, şi un tur ghidat de un localnic pe uliţele satului Sarichioi.

Evenimentul se va încheia la ora 10:30 cu defilarea lotcilor cu vele, târgul gastronomic urmând să rămână deschis pe tot parcursul zilei, iar reprezentanţii Clubului Nautic Român să stea la dispoziţia celor care vor dori să înveţe să navigheze cu o barcă cu vele.