La nivel mondial înregistrarea naşterilor creşte constant, însă 150 de milioane de copii rămân în continuare „invizibili”, potrivit unui raport al UNICEF

În ultimii cinci ani au fost înregistrate naşterile a peste 500 de milioane de copii (aproape opt din zece copii cu vârste sub cinci ani), ceea ce arată progrese notabile în asigurarea identităţii legale la nivel mondial, potrivit unui nou raport UNICEF publicat miercuri.

Documentul intitulat „Un start corect în viaţă: Niveluri globale şi tendinţe în înregistrarea naşterilor” (The Right Start in Life: Global levels and trends in birth registration), actualizat în 2024 şi publicat cu ocazia celei de-a 78-a aniversări a UNICEF, reprezintă cea mai recentă actualizare a raportului privind numărul de copii înregistraţi din 2019, când nivelurile globale se situau la 75%. În ciuda creşterii la 77% în prezent, 150 de milioane de copii, ceea ce reprezintă doi din zece copii, cu vârste sub cinci ani, rămân neînregistraţi şi invizibili pentru sistemele guvernamentale, transmite Agerpres.

De asemenea, raportul arată că peste 50 de milioane de copii ale căror naşteri sunt înregistrate nu deţin certificate de naştere. Acest tip de document esenţial este dovada înregistrării şi este crucial pentru dobândirea cetăţeniei, prevenirea apatridiei şi asigurarea drepturilor copiilor încă de la naştere.

„Înregistrarea naşterii asigură recunoaşterea imediată a copiilor conform legii, oferind o bază pentru protecţia împotriva abuzului şi exploatării, precum şi accesul la servicii esenţiale, cum ar fi vaccinurile, asistenţa medicală şi educaţia”, a declarat directorul executiv al UNICEF, Catherine Russell.

Progresele înregistrate la nivel mondial au fost determinate în mare măsură de ţările care au acordat prioritate înregistrării la timp, au mobilizat sistemele de sănătate, de protecţie socială şi de educaţie, au extins serviciile în mai multe locaţii, au digitalizat procedura şi au eliminat taxele.

America Latină şi regiunea Caraibe au ajuns la 95%, Asia de Est şi de Sud-Est la 94%, iar Asia Centrală şi de Sud la 78%. Cu toate acestea, Africa subsahariană rămâne mult în urmă, cu 51%, având peste jumătate din copiii neînregistraţi din lume (90 de milioane).

Multe familii din întreaga lume continuă să se confrunte cu obstacole din cauza unui angajament politic scăzut, a distanţelor mari şi a vizitelor multiple necesare la centrele de înregistrare, a lipsei de cunoştinţe despre procesul de înregistrare, a taxelor inabordabile şi a costurilor indirecte prohibitive şi, în unele locuri, a discriminării bazate pe gen, etnie sau religie.

În ciuda acestor provocări, unele ţări au înregistrat progrese semnificative. În Africa subsahariană, Botswana a înregistrat toate naşterile, în timp ce Coasta de Fildeş a ajuns la peste 90 la sută. Rwanda, Sierra Leone, Tanzania şi altele au înregistrat, de asemenea, îmbunătăţiri susţinute în ultimul deceniu.

Pentru a se asigura că fiecare copil este recunoscut şi protejat, UNICEF face apel către respectarea a cinci acţiuni esenţiale: înregistrarea fiecărui copil la naştere pentru a-i asigura o identitate legală; simplificarea proceselor de înregistrare; mobilizarea programelor de sănătate, protecţie socială şi educaţie pentru a stimula înregistrarea naşterilor; Punerea în aplicare a reformelor juridice esenţiale pentru sisteme de înregistrare civilă incluzive şi echitabile, cât şi pentru sisteme de statistică vitale; capacitarea comunităţilor pentru a solicita servicii de înregistrare civilă, acestea reprezentând un drept.

„În ciuda progreselor, prea mulţi copii rămân neînregistraţi şi neluaţi în considerare, practic invizibili în ochii guvernului sau ai legii”, a declarat Catherine Russell. „Fiecare copil are dreptul să fie înregistrat şi să primească un certificat de naştere, astfel încât să fie recunoscut, protejat şi sprijinit”.