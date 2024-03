Kremlinul refuză să comenteze acuzațiile de torturare a suspecților în atacul terorist din Moscova

Kremlinul a refuzat luni să comenteze dacă cei patru suspecți în atacul de săptămâna trecută din sala de concerte din Moscova au fost torturați după ce au fost arestați, transmite agenția AFP.

„Voi lăsa această întrebare fără răspuns”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în timpul unei conferințe de presă.

Declarația sa a venit după ce informații și înregistrări video distribuite pe rețelele de socializare rusești vorbesc interogatorii sângeroase după ce bărbații au fost arestați.

Tot luni Kremlinul a declarat că nu va comenta revendicările Statului Islamic privind responsabilitatea pentru masacrul din sala de concerte din Moscova, întrucât ancheta este în curs de desfășurare.

„Ancheta este în curs de desfășurare. Nu a fost exprimată încă nicio versiune coerentă. Vorbim doar despre date preliminare”, a declarat Peskov.

Acesta a adăugat că președintele Vladimir Putin nu intenționează să viziteze locul atacului.

Four #suspects have appeared in court in #moscow after gunmen attacked a #concerthall on Friday. The number of people killed in the #CrocusCityHall shooting has risen, with children confirmed among the dead. In #France, the government has increased its terror threat… pic.twitter.com/zCAobPxYsH

— Asif Rajput (@ASIFSAE73075455) March 25, 2024