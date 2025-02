Kanye West, din nou pe X, spune că „nu mai este sub controlul evreilor” și apără vânzarea de tricouri cu svastici pe site-ul său

La scurt timp după ce a difuzat o reclamă la Super Bowl pentru un site web care vindea tricouri cu svastici și la două zile după ce a postat un discurs antisemit pe X, rapperul Ye a anunțat că renunță la platformă. O săptămână mai târziu s-a întors și a scris din nou despre evrei, relatează JTA.

„Nu mai sunt sub controlul evreilor”, a scris el luni. „În război iei câteva înfrângeri”.

De asemenea, el a scris: „Există [o] mulțime de evrei pe care îi cunosc și îi iubesc și cu care încă lucrez.”

Până marți dimineață, toate tweet-urile fuseseră șterse. Dar în fluxul de mesaje cu majuscule din ziua precedentă, Ye, cunoscut anterior ca Kanye West, a apărat vânzarea de tricouri albe cu o svastică neagră pe site-ul său și a scris că „câțiva evrei specifici, nu întreaga rasă, pentru numele lui Dumnezeu, dar câțiva evrei specifici s-au adunat și au făcut tot ce au putut pentru a mă distruge”. El a adăugat că „nu face pe victima, ci doar reîmprospătează memoria tuturor”.

De asemenea, el a scris, după ce compania de comerț electronic Shopify a încetat să lucreze cu site-ul său pentru a vinde tricoul cu svastică, că nimeni altcineva nu a fost de acord să îl vândă. El a apărat, de asemenea, simbolul – recunoscut pe scară largă în lumea occidentală ca emblemă a naziștilor – deoarece a fost o caracteristică istorică a religiilor indiene și a altor religii asiatice. El l-a citat pe Harvey Finkelstein, care conduce Shopify și este descendent al supraviețuitorilor Holocaustului.

El a declarat că se gândește să vândă tricourile de opt ani – cu mult înainte de primul său flux de comentarii antisemite publice de la sfârșitul anului 2022.

„Îmi amintesc că am mers în Japonia și am tresărit când am văzut ceea ce se numește svastica pe haine”, a scris el cu majuscule. „Mi s-a părut ilegal chiar și să mă uit la ea, așa am fost programat.”

El a adăugat: „Apoi am aflat că svastica are multe semnificații diferite și multe nume diferite”.

Ye a fost unul dintre cei mai vocali și proeminenți purtători de invective antisemite din octombrie 2022, iar în urmă cu mai puțin de două săptămâni s-a autointitulat nazist. El și soția sa, Bianca Censori, ar fi în pragul divorțului.

În prezent, magazinul său online afișează un mesaj scris de mână care spune „în curând”, urmat de simbolul unei inimi.