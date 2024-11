VIDEO Kamala Harris a apărut într-o scenetă la emisiunea Saturday Night Live

Kamala Harris a apărut într-o scenetă la emisiunea de comedie americană Saturday Night Live, alături de actriţa şi comedianta Maya Rudolph, care o întruchipează adeseori pe vicepreşedinta americană, transmite News.ro.

Kamala Harris talks to Kamala Harris pic.twitter.com/AJuW7aO7VM — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) November 3, 2024

În sketch, Rudolph se aşază într-o cabină de probă şi se uită într-o oglindă – prin care Harris, îmbrăcată identic, se uită înapoi.

Publicul a izbucnit în urale atunci când candidata democrată a apărut şi a râs în timp ce cele două au prezentat un scenariu cu jocuri de cuvinte pe seama prenumelui Kamala („keep calm-ala and carry on-ala” şi „kick back in our pyjama-alas and watch a rom com-ala”).

Spre sfârşitul scenetei, Rudolph se ridică şi spune că va „vota pentru noi”, la care Harris întreabă cu speranţă: „Există vreo şansă să fiţi înregistrată în Pennsylvania?” „Nu, nu sunt”, a răspuns Rudolph.

„A meritat să încerc”, a adăugat Kamala Harris.