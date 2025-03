Jonas Vingegaard, marele rival al lui Pogacar, nevoit să abandoneze din Paris-Nisa din cauza unei căzături

Echipa „Visma Lease a Bike” a anunțat vineri abandonul ciclistului său Jonas Vingegaard din cursa Paris-Nisa. Părăsirea competiției vine după ce rutierul danez a căzut joi, pe durata etapei a cincea a întrecerii franceze.

Echipa olandeză a anunțat retragerea lui Jonas Vingegaard din concurs printr-o postare pe rețelele sociale.

Matteo Jorgenson, coechipier cu Jonas la „Visma Lease a Bike”, a spus că danezul i-a transmit că„cel mai probabil a suferit o fractură” la mâna stângă.

Vingegaard era liderul cursei (purtător al tricolui galben) înainte de căzătură.

Jonas este văzut de specialiști drept principalul rival al lui Tadej Pogacar la câștigarea Turului Franței din acest an.

În vârstă de 28 de ani, Jonas a câștigat „Le Tour” la edițiile din 2022 și 2023.

Unfortunately, Jonas Vingegaard will not start in today’s stage of Paris-Nice. Our medical staff has decided that it is best for him to recover from yesterday’s crash at home and focus on his next goals for the season. pic.twitter.com/KqFHbR6hhQ — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) March 14, 2025

Victor Campenaerts about Jonas Vingegaard: “Jonas was talking about how he was dizzy. I didn’t have the impression that he was very lucid. He tried to push on a continue, but he said he was not able to use his left brake anymore because of pain.” (Sporza) pic.twitter.com/IShOOpEidw — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) March 13, 2025

Jonas Vingegaard was in a lot of pain after the finish, looks like he hurt his left wrist quite bad. According to some info, he was also dizzy after the crash. With a cold and rainy weekend ahead, he might not start tomorrow’s stage…#ParisNice pic.twitter.com/bxLTbTJdlD — Mihai Simion (@faustocoppi60) March 13, 2025