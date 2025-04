John Higgins, în avantaj după prima sesiune din duelul „Generației 92” cu Mark Williams din sferturile CM snooker

Ocupant al locului trei mondial, John Higgins se află în avantaj, scor 5-3, după prima sesiune a meciului cu Mark Williams, contând pentru sferturile de finală ale Campionatului Mondial de snooker de la Crucible.

Higgins a început în forță duelul cu mai vechiul său rival, scoțianul reușind să câștige cinci din primele șase frame-uri ale partidei.

Galezul Williams a reușit să reducă din ecart (a bifat inclusiv un break de 104 puncte în frame-ul șapte), iar la pauză s-a intrat cu scorul de 5-3 în favoarea lui Higgins.

Această confruntare este una emblematică între doi membri ai celebrei „Generații 92”. John și Mark au împreună șapte titluri mondiale: 4 pentru Higgins și trei pentru Williams.

Meciul va continua tot marți, de la ora 21:00, în direct pe Eurosport.

Reamintim că în sferturi se joacă după sistemul cel mai bun din 25 de frame-uri, adică primul la 13.

Învingătorul acestui duel va da în semifinale peste cel care se va impune în partida dintre Luca Brecel (campion mondial în 2023) și Judd Trump (lider al ierarhiei și campion mondial în 2019).

De asemenea, Zhao Xintong îl conduce după prima sesiune pe Chris Wakelin cu scorul de 6-2.

De la ora 16:30

Ronnie O’Sullivan vs Si Jiahui (sesiunea 1)

Luca Brecel vs Judd Trump (sesiunea 1)

De la ora 21:00

Zhao Xintong vs Chris Wakelin (sesiunea 2)

John Higgins vs Mark Williams (sesiunea 2).