Ronnie O’Sullivan, după calificarea în sferturile CM de snooker: „Trăiesc un iad, vă spun sincer, nu m-am simţit niciodată atât de rău”

Ronnie O’Sullivan a trecut clar, scor 13-4, de Junxu Pang la CM de snooker, dar avertizează că din punct de vedere mental este departe de ceea ce și-ar dori. „The Rocket” spune că se simte lipsit de încredere și că efectiv se zbate pentru a lupta cu propria minte. „Nu m-am simțit niciodată atât de rău, trăiesc un iad, vă spun sincer”, completează multiplul campion mondial de la Crucible.

Dacă ne uităm la scor (13-4) am putea spune că Ronnie a defilat contra lui Junxu Pang. Declarațiile fostului lider mondial vin însă să contrazică această presupunere.

Cu toate că-l are alături pe psihiatrul Steve Peters (cu care a tot colaborat de-a lungul carierei), Ronnie mărturisește că nu este deloc limpede în gândire.

„M-am simţit lipsit de încredere, a fost oribil. E îngrozitor să simt că, deşi jocul îmi merge, mă zbat din punct de vedere mental.

Vă spun sincer, nu am nici cea mai vagă idee unde sunt (n.r. din punct de vedere al evoluției). La o lovitură de siguranţă, de exemplu, am simţit că îmi pierd toate reperele, am simţit că execut lovitura „la ghici”.

În timpul breakurilor, m-am simţit în regulă, confortabil, dar sunt o grămadă de lucruri pe care încă trebuie să le pun în ordine. Trăiesc un iad, vă spun sincer.

Nu mă gândesc la victorie, ci doar la a găsi o cale să mă bucur de snooker. E plăcut să câştigi, dar nu acesta e obiectivul meu principal în acest moment” – Ronnie O’Sullivan, pentru Eurosport.

„Mă simt mult mai bine mental dacă joc bine şi pierd decât dacă înving, iar jocul nu e la nivelul dorit.

Simt că, dacă oricare dintre cei doi adversari ai mei din primele două tururi ar fi jucat bine, m-ar fi învins. Dar au jucat foarte slab, m-au scăpat din „cârlig” şi mi-au permis să mă distanţez pe tabelă. Aşa am reuşit să trec mai departe.

Am câştigat Mondialul în trecut evoluând destul de slab pentru ceea ce îmi doresc eu, așa că există o speranţă privind un nou titlu.

Dar probabil că e mult mai uşor să devii campion mondial când eşti mai tânăr, decât acum, la 50 de ani.

Pentru că nu e vorba doar de joc, de încredere şi de sentimentele pe care le ai, ci şi de problemele fizice pe care le ai. Când te întinzi pentru o lovitură, simţi durere, iar lucrurile devin mai grele.

Ştiu că oamenii o să spună că mă alint, că nu joc atât de slab pe cât susţin.

Dar nu m-am simţit atât de rău niciodată. Uneori nu îmi simt mâna, nu ştiu unde îmi e piciorul de sprijin şi nici măcar nu văd unde lovesc. E greu”, a completat cel supranumit „The Rocket” pentru sursa citată.

