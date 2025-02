Joe O’Connor, în finala World Open Snooker: Duel cu John Higgins pentru primul de £175.000

Considerat outsider împotriva lui Ali Carter, Joe O’Connor a reușit să producă surpriza și să-l învingă pe mai mult mai cunoscutul său adversar. Aflat pe locul 39 mondial, Joe s-a calificat în finala World Open Snooker, acolo unde va da peste veteranul John Higgins.

Favorit 14 la Yushan, Ali Carter era văzut de specialiști ușor favorit pentru calificarea în finala de la World Open Snooker din China.

La masa de joc însă lucrurile nu au stat deloc așa, Joe fiind cel care a condus în permanență pe tabelă. E adevărat că Ali s-a apropiat de la 1-4 la 3-5, dar nu a fost suficient pentru a putea răsturna soarta semifinalei.

Joe a bifat break-uri de 87, 68, 93, 78 și 73 de puncte, în timp ce Ali a reușit break-uri de 107, 96 și 78 de puncte.

O’Connor s-a impus cu 6-3 și a obținut calificarea în marea finală, acolo unde va da peste experimentatul John Higgins.

🔥🏆 What a pure final for the neutral fans. Great week from these two men and so glad one of them will win the long-awaited ranking title. #WorldOpen pic.twitter.com/Urlglp0JXK

Joe O’Connor will appear in his second ranking event final after dispatching Ali Carter 6-3 in the second semi-final at the 2025 World Open.

On Saturday, it’s O’Connor v John Higgins for the title and a first prize of £175,000

📷: George Wood/Getty Images#snooker | #WorldOpen pic.twitter.com/AcMOWY2zFC

— Totally Snookered (@totalsnookered) February 28, 2025