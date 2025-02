John Higgins, în finala World Open Snooker după o revenire spectaculoasă – Victorie în frame decisiv

John Higgins (49 de ani) a fost condus cu 5-3 în semifinala World Open Snooker, adversarul Zak Surety având nevoie de un singur frame pentru a se impune. A urmat însă un final de meci electrizant în care „Vrăjitorul din Wishaw” a revenit spectaculos și s-a impus în frame decisiv cu 6-5.

Ocupant al locului 89 mondial, Zak Surety (33 de ani) s-a aflat în permanență la conducerea partidei până la scorul de 5-3. Mai avea un singur pas de făcut, cel decisiv.

Din păcate pentru el, a fost copleșit de importanța momentului și a cedat rând pe rând următoarele trei frame-uri. Înfrângerea a venit în frame decisiv, acolo unde experiența net superioară a veteranului John Higgins s-a văzut din plin.

Locul 13 mondial, „Vrăjitorul din Wishaw” a obținut calificarea în finala World Open Snooker, acolo unde va da peste învingătorul dintre Joe O’Connor (39) și Ali Carter (14).

Reamintim că Higgins a câștigat în patru rânduri Campionatul Mondial de la Crucible: 1998, 2007, 2009 și 2011.

John Higgins SOMEHOW comes from 5-3 down to end Zak Surety’s fairytale run at the #WorldOpen

An absolute heart-stopper of a game

What a dramatic finish to the first semi-final of the 2025 World Open.

From 5-3 down, John Higgins wins the final three frames to deny world number 89 Zak Surety and secure a 6-5 victory to reach Saturday’s final.

You have to feel for Surety there.#snooker | #WorldOpen pic.twitter.com/2YH0MBqbyh

— Totally Snookered (@totalsnookered) February 28, 2025