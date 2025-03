JD Dance şi familia sa, întâmpinaţi de manifestanţi pro-Ucraina într-o staţiune din Vermont: Du-te şi schiază în Rusia!

Vicepreşedintele JD Vance şi familia sa au fost mutaţi într-un „loc ascuns”, după ce au fost întâmpinaţi de protestatari pro-ucraineni în faţa unei staţiuni de schi din Vermont, informează Fox Nws, citat de News.ro.

Protestatarii au putut fi văzuţi ţinând pancarte la Sugarbush Ski Resort pe care scria „Vance este un trădător. Du-te şi schiază în Rusia” şi «JD Vance este un gunoi nazist», potrivit unei postări pe X a Nanei Sajaia, producător asociat la Fox News.

Alte postări de pe reţelele de socializare au arătat protestatari purtând pancarte pe care se putea citi: „Trump îl serveşte pe Putin” şi „Alături de Ucraina”.



“Go, ski in Russia,” – VP Vance met with protest at Sugarbush Ski Resort in Vermont. pic.twitter.com/n6Mtb50j5r

— Nana Sajaia (@NanaSajaia) March 1, 2025

Familia Vance, despre care s-a spus că „a schiat pe o parte a muntelui” pentru a evita mulţimea de protestatari, a ajuns, de asemenea, să fie „mutată într-un loc necunoscut după ce a văzut agitaţia” de la staţiunea de schi, potrivit Fox News.

Un schior a declarat pentru postul de televiziune că protestatarii erau „nişte idioţi nenorociţi”.

Protestul de la staţiunea de schi vine la o zi după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost dat afară de la Casa Albă după o dispută în timpul unei întâlniri cu preşedintele Donald Trump, secretarul Marco Rubio şi Vance în Biroul Oval.

În timpul întâlnirii, Vance l-a criticat pe Zelenski pentru că a acţionat „lipsit de respect” şi i-a spus că „ar trebui să-i mulţumească preşedintelui pentru că a încercat să pună capăt” războiului cu Rusia.