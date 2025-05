VIDEO Jasmine Paolini reușește o dublă de senzație la Roma – A câștigat și turneul de dublu, alături de Sara Errani

Perechea Jasmine Paolini/Sara Errani a câștigat turneul de dublu de la Roma, duminică, după ce le-a învins pe Kudermetova și Mertens. Cu acest succes, Paolini reușește o dublă de senzație în țara natală, după ce sâmbătă câștigase turneul individual.

Jasmine și Sara s-au impus în două seturi, 6-4, 7-5, după o oră și 46 de minute de joc. Perechea Kudermetova/Mertens a fost aproape să câștige primul set, dar italiencele au reușit o revenire spectaculoasă și au întors situația în favoarea lor.

Este al doilea an consecutiv în care Jasmine Paolini și Sara Errani se impun la turneul de dublu de la Roma.

can confirm: she’s still smiling ☺️ what a tournament for @JasminePaolini both singles and doubles champion! https://t.co/Ex5Ca5512y pic.twitter.com/uw6CJUDfpb — wta (@WTA) May 18, 2025

Situația la masculin

Finala la dublu masculin de la Roma se joacă tot duminică, 18 mai, de la ora 15:15. Perechea Arevalo/Pavic se va confrunta cu echipa Doumbia/Reboul pentru a decide cine pune mâna pe trofeu.

În aceeași zi se joacă și finala la turneul Masters 1000 masculin de la Roma dintre Jannik Sinner și Carlos Alcaraz (ora 18:00).