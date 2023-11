Jannik Sinner l-a învins pe Novak Djokovic la Turneul Campionilor

Jannik Sinner l-a învins pe Novak Djokovici în trei seturi (7-5, 6-7 [5], 7-6 [2]), marţi, la Turneul Campionilor, de la Torino. Italianul este acum aproape de calificarea în semifinalele turneului, transmite News.ro.

Italianul a obţinut prima victorie Head2Head împotriva lui Djokovici.

Meciul a durat trei ore şi nouă minute.

„Cred că principala diferenţă este că, în punctele importante, el a încercat, a fost mai curajos”, a spus Djokovici despre adversarul său. „A meritat să câştige pentru că în momentele importante nu am fost suficient de agresiv, nu am fost suficient de decisiv. I-am dat ocazia să preia controlul asupra punctelor. La 5 egal în setul al treilea, 15/30, al doilea serviciu, ar fi trebuit să mă implic mai rare, dar nu am făcut-o, iar el a făcut-o. Trebuie să-l felicit. Tocmai ce a făcut un meci fantastic. Asta i-am spus şi eu la fileu. Cred că în cele mai importante momente, a făcut cel mai bun joc al său şi a meritat absolut victoria.”

Acest rezultat l-a plasat pe Sinner în fruntea Grupei Verzi – deşi calificarea sa în semifinale nu este confirmată.

În prima întâlnire pe hard a celor doi, loviturile excelente ale lui Sinner au pus capăt unei serii de 19 victorii consecutive ale lui Djokovici, care datează de la turneul de la Cincinnati.

„Înseamnă foarte mult pentru mine”, a spus Sinner despre faptul că l-a învins pe Djokovici pentru prima dată. „Când câştigi împotriva numărului 1 mondial, care a câştigat 24 de Grand Slam-uri, este evident că este în topul [rezultatelor din cariera mea]… Am simţit că a fost un meci foarte tactic şi am reuşit să câştig, aşa că sunt foarte fericit.”

Cel mai bun sezon al carierei italianului numără acum 59 de victorii – cele mai multe obţinute de un italian în Era Open – şi un bilanţ de 10-5 în faţa primilor 10 clasaţi.