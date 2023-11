Jannik Sinner îl învinge Holger Rune și îl ajută pe Novak Djokovic să meargă în semifinalele Turneului Campionilor

Cu biletul pentru semifinale deja obţinut, italianul Jannik Sinner l-a învins pe danezul Holger Rune (6-2, 5-7, 6-4), joi seara, în grupele Turneului Campionilor de la Torino, rezultat care îi permite lui Novak Djokovici, liderul 1 mondial, să ajungă şi el în penultimul act, transmite News.ro.

„Pentru mine a fost foarte important, să mă resetez după victoria bună împotriva lui Novak”, a declarat Sinner. „Nu am câştigat niciodată împotriva lui [Rune], aşa că am încercat cu adevărat să dau tot ce am mai bun. Am început foarte bine. În partea a doua, el a servit mai bine, s-a mişcat mai bine, aşa că a fost un meci mult mai echilibrat. Setul al treilea ar fi putut merge în direcţia lui. La 4-3 am salvat o minge de break. A fost un pic ca un roller coaster astăzi, dar, evident, foarte fericit şi bucuros că sunt în semifinale.”

Acum cu un bilanţ de 60-14 în sezonul 2023, Sinner se află la două meciuri distanţă de a câştiga pentru prima dată cinci turnee într-un singur an. Jucătorul de 22 de ani, care a câştigat turneele de la Montpellier, Beijing, Toronto şi Viena în acest sezon, este primul italian care a ajuns în semifinalele probei de simplu în istoria de 54 de ani a Nitto ATP Finals.

Sinner şi Djokovici se alătură lui Daniil Medvedev în semifinale. Ultimul loc în penultimul act se va decide vineri între Carlos Alcaraz şi Alexander Zverev. Alcaraz îl va întâlni pe Daniil Medvedev în ultimul meci din grupe, iar Zverev va juca împotriva lui Andrei Rublev.