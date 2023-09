Jann Wenner, cofondator al revistei Rolling Stone şi al Rock and Roll Hall of Fame, a fost înlăturat din Consiliul de Administraţie al instituției după ce a făcut comentarii considerate rasiste

Jann Wenner, care a cofondat revista Rolling Stone şi a fost cofondator al Rock and Roll Hall of Fame, a fost înlăturat din Consiliul de Administraţie al acestei instituţii după ce a făcut comentarii considerate denigratoare la adresa muzicienilor de culoare şi a femeilor, transmite The Guardian, citat de News.ro.

„Jann Wenner a fost înlăturat din Consiliul de Administraţie al fundaţiei Rock and Roll Hall of Fame”, a anunţat, sâmbătă, organizaţia, la o zi după ce comentariile lui Wenner au fost publicate într-un interviu din New York Times.

Wenner, în vârstă de 77 de ani, nu a comentat decizia.

Controversa a pornit de la un interviu pe care Wenner l-a acordat în timp ce îşi făcea publicitate noii sale cărţi „The Masters”, care cuprinde interviuri cu muzicienii Bob Dylan, Jerry Garcia, Mick Jagger, John Lennon, Bruce Springsteen, Pete Townshend şi Bono de la U2 – toţi de culoare albă şi de sex masculin.

Întrebat de ce nu a intervievat femei sau muzicieni de culoare, Wenner a răspuns: „Nu este vorba că sunt inarticulate, deşi, mergeţi să purtaţi o conversaţie profundă cu Grace Slick sau Janis Joplin. Vă rog, fiţi invitatul meu. Ştiţi, Joni [Mitchell] nu a fost o filozoafă a rock’n’roll-ului. După părerea mea, ea nu îndeplinea acest test”.

„Dintre artiştii de culoare – ştii, Stevie Wonder, un geniu, nu? Presupun că atunci când foloseşti un cuvânt atât de larg precum «maeştri», vina este folosirea acestui cuvânt. Poate Marvin Gaye, sau Curtis Mayfield? Adică, ei pur şi simplu nu s-au articulat la acel nivel”, a mai afirmat Wenner.

Wenner a fondat revista Rolling Stone în 1967 şi a ocupat funcţia de editor sau director editorial până în 2019.

El a cofondat Rock and Roll Hall of Fame, care a fost lansat în 1987.

În interviu, Wenner a părut să recunoască faptul că se va confrunta cu o reacţie negativă.

„Doar de dragul relaţiilor publice, poate că ar fi trebuit să mă duc şi să găsesc un artist de culoare şi o artistă de sex feminin pe care să îi includ aici şi care nu s-au ridicat la acelaşi standard istoric, doar pentru a evita acest tip de critici”, a mai declarat el.

Anul trecut, revista Rolling Stone a publicat cele mai bune 500 de albume din toate timpurile şi a clasat albumul lui Gaye, What’s Going On, pe locul 1, Blue al lui Mitchell pe locul 3, Songs in the Key of Life al lui Wonder pe locul 4, Purple Rain al lui Prince and the Revolution pe locul 8 şi The Miseducation of Lauryn Hill al lui Lauryn Hill pe locul 10.

sursa: News.ro, Photo 277295214 © Oleschwander | Dreamstime.com