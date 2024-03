Italianca de 103 ani, prinsă de poliție cu permisul suspendat: ”În curând îmi voi lua o Vespa” / ”Nu m-am căsătorit niciodată. Mi-am dat seama că femeia trebuie să îl servească pe bărbat zi și noapte, așa că am spus gata”

Giuseppina ”Giose” Molinari merge la patiserie cu prietenele sale și nu stă niciodată acasă seara. Mănâncă întotdeauna preparate fără grăsimi, bea un pahar de vin la masă, nu a fost niciodată căsătorită și vrea să-și cumpere un scuter Vespa.

Ea este italianca despre care presa europeană a scris în ultima perioadă, după ce a fost prinsă la 103 ani conducând un Fiat Panda, fără a avea un permis valabil.

”Carabinierii m-au oprit în drum spre casă, dar nu aveam permis. Conduceam fără permis de un an de zile. De asemenea, nu aveam asigurare. Așa că m-au amendat și apoi m-au dus la ei acasă. Știam că permisul expirase deja. Mi-am spus mâine mă voi duce să o reînnoiesc. Apoi mâine a devenit poimâine și poimâine a devenit din nou poimâine și în cele din urmă m-au oprit și m-au prins (râde, n.r.). Carabinierii mi-au spus că nu mai pot conduce și le-am spus că îi voi scrie președintelui Sergio Mattarella”, le-a declarat ea râzând reporterilor de la Corriere della Sera.

Spune că Fiat-ul e în continuare sechestrat de poliție, dar și-a comandat deja un scuter Vespa.

”L-au sechestrat, dar am de gând să-l iau și pe acela. Între timp, am comandat deja o Vespa mică de la un dealer din Ferrara. Am folosit un scuter timp de douăzeci de ani, știu cum să o conduc”, precizează ea.

Femeia a lucrat la o fabrica de zahăr, iar apoi s-a ocupat, alături de un unchi, de o farmacie.

„Dimineața mă ocup de treburile casnice, iar după-amiaza, după prânz, mă duc la Bondeno cu bicicleta pentru a-mi vizita prietenii și pentru a mânca prăjituri la o patiserie foarte bună. Mă duc acolo, mă așez cu Coca-Cola mea și sunt o doamnă bogată. La ora cinei mă duc acasă, iar seara ies din nou în oraș. Uneori mă întorc acasă chiar și la 2 dimineața”, povestește ea.

Are un principiu de la care nu abdică. Mai ales acum, la peste 100 de ani.

„Nu am avut niciodată un logodnic, nu m-am căsătorit niciodată. Am avut o relație timp de șapte ani și apoi mi-am dat seama că femeia trebuie să îl servească pe bărbat zi și noapte, așa că am spus gata. Am terminat cu el și cu toți bărbații”, explică ea.

Se menține bine la vârsta ei datorită mâncării, susține Giose.

„Fără chestii grase. De la 40 de ani trebuie să le lași acolo, pentru că nu fac decât să creeze colesterol în sânge. Și o jumătate de pahar de vin, neapărat. Mi se duce direct la cap, așa că beau foarte puțin”, transmite ea.