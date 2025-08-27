Israelul pregăteşte evacuarea ‘inevitabilă’ şi relocarea rezidenţilor oraşului Gaza

Pregătirile pentru evacuarea locuitorilor din oraşul Gaza sunt în plină desfăşurare, a anunţat miercuri un purtător de cuvânt al armatei israeliene, potrivit dpa, transmite Agerpres.

Avichay Adraee, purtător de cuvânt de limbă arabă al armatei, a scris pe reţeaua X că au fost făcute deja aranjamente pentru înfiinţarea de centre de ajutor umanitar şi au fost livrate corturi.

Conducte de apă şi alte infrastructuri sunt de asemenea în pregătire, a adăugat el.

‘Evacuarea oraşului Gaza este inevitabilă’, a insistat purtătorul de cuvânt.

Guvernul israelian are în plan să captureze oraşul Gaza, din nordul Fâşiei, cu circa un milion de locuitori, şi să relocheze populaţia în tabere de corturi în sudul enclavei.

În mesajul către toţi locuitorii din nordul Fâşiei Gaza, Adraee a spus că fiecare familie care se va muta în sud va primi ‘ajutor umanitar extins’.

El a respins zvonurile potrivit cărora în sud nu există spaţiu suficient pentru primirea persoanelor dislocate, purtătorul de cuvânt susţinând că există ‘mult spaţiu liber’ disponibil, inclusiv în taberele de refugiaţi din centrul Fâşiei şi în ‘zona umanitară’ din al-Mawasi.

Organizaţiile de asistenţă au criticat, însă, în mod repetat condiţiile catastrofale de la al-Mawasi.