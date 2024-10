Israelul difuzează un video cu Sinwar într-un tunel din Gaza, înaintea atacului din 7 octombrie 2023

Armata israeliană a difuzat sâmbătă o înregistrare video în care îl arată pe liderul Hamas, s, într-un tunel din Fâşia Gaza, cu câteva ore înainte de atacul efectuat de mişcarea islamistă palestiniană împotriva sudului Israelului din 7 octombrie 2023, informează AFP, transmite Agerpres.

Aceste imagini îl înfăţişează pe Sinwar, pe soţia sa şi pe cei doi băieţi, mergând în acest tunel în care liderul pare să stocheze provizii înainte de atacul fără precedent asupra teritoriului israelian.

„Puteţi vedea cum Sinwar şi familia sa fug într-un complex subteran situat sub casa lui în seara zilei de 6 octombrie, cu doar câteva ore înainte de teribilul masacru”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, contraamiralul Daniel Hagari, într-o conferinţă de presă.

#Israel shares new video of the late #Hamas terrorist leader Yahya Sinwar in a tunnel with his family just before the October 7 massacre stockpiling goods, including a TV. Additional documentation of his killing is in the second video as well as a photo of the tunnel in Tel… pic.twitter.com/hPiC1otBhr

