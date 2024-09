Israelul anunță noi lovituri care vizează infrastructura și armele Hezbollah în Liban / Zeci de mii de oameni au fugit din sudul țării

Armata israeliană a anunțat marți noi lovituri vizând infrastructura și armele mișcării islamiste Hezbollah din Liban, după o zi de bombardamente de amploare luni, în cursul căreia a declarat că a lovit aproximativ 1.600 de ținte, transmite AFP.

„În ultimele ore, armata a lovit obiective teroriste ale Hezbollah în sudul Libanului, inclusiv lansatoare de rachete, situri de infrastructură teroristă și clădiri în care erau depozitate arme”, se arată într-un comunicat.

UPDATE 13:20 Atacurile israeliene din Liban au ucis 558 de persoane, inclusiv 50 de copii, afirmă ministrul libanez al sănătății, citat de agenția AFP.

Organizația Națiunilor Unite s-a declarat marți „extrem de alarmată” de „escaladarea bruscă a ostilităților între Israel și Hezbollah” în Liban, unde „zeci de mii” de persoane au fugit de violențele din această săptămână.

„Suntem extrem de îngrijorați de escaladarea gravă a atacurilor la care am asistat ieri. Zeci de mii de oameni au fost nevoiți să își părăsească casele ieri și în această seară, iar numărul lor continuă să crească”, a declarat un purtător de cuvânt al Agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR), Matthew Saltmarsh, în cadrul unui briefing de presă la Geneva.

Residents of southern Lebanon are fleeing en masse. Khamenei and Nasrallah unleashed hell on them. pic.twitter.com/rAeed6SjgG

