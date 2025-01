Irina Begu, singura victorioasă dintre cele trei românce în calificările de la Adelaide / Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, eliminate

Irina Begu, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au jucat, sâmbătă noaptea, în calificările pentru turneul WTA 500 de le Adelaide. Totuși, din cele trei, Begu a ieșit învingătoare, fiind la un pas de tabloul principal al competiției, în timp ce Cîrstea și Cristian au fost eliminate.

Irina Begu (locul 79 WTA) a obținut singura victorie a româncelor, învingând-o în două seturi, scor 6-2, 6-2, pe Kaylah McPhee (locul 379 WTA), după o oră și 23 de minute de joc, relatează Eurosport.

1 win down, 1 to go. Irina Begu gets her 1st win of 2025 in Adelaide qualifying. pic.twitter.com/1Joav0jy0E

— Romanian Tennis (@WTARomania) January 4, 2025