Iohannis, despre inundațiile devastatoare din Galați și Vrancea: Este problematic că mulți n-au avut niciun fel de avertizare din partea autorităților. Au aflat de la vecini că vine apa când deja a fost la ei în casă

Președintele Klaus Iohannis a criticat, miercuri seară, autoritățile pentru că nu i-au informat pe localnicii din Galați și Vrancea de pericolul inundațiilor care au devastat mai multe localități. „Au aflat de la vecini că vine apa când deja a fost la ei în casă”, a spus Iohannis, într-o conferință de presă la New York.

Șeful statului a spus că nu a știu dinainte că va avea loc această catastrofă, întrebat fiind dacă a fost informat în avans în privința inundațiilor din județele Galați și Vrancea.

Președintele a lăudat intervenția pompierilor după producerea inundațiilor, însă a spus că „la informare, este încă mult de lucru”.

„Nu am știut dinainte, este evident, cum nimeni nu a crezut dinainte că se întâmplă această catastrofă. Este o tragedie și este foarte, foarte trist că și în această situație de catastrofă naturală au murit oameni. Alții au rămas fără casă, fără lucruri, fără agoniseala de-o viață. Au fost suficiente autorități acolo după ce catastrofa s-a întâmplat și cred că primele ajutoare, și din partea Guvernului, au fost deja date oamenilor. Am discutat această chestiune, am susținut, evident, acordarea de ajutoare semnificative, pentru ca oamenii să-și poată reface viața, dar cred că de aici trebuie să tragem foarte multe învățăminte, trebuie iarăși să informăm publicul, să spunem oamenilor cum să reacționeze și oamenii să fie informați în timp util. Este probabil problematic că mulți n-au avut niciun fel de avertizare din partea autorităților. Au aflat de la vecini că vine apa când deja a fost la ei în casă. Deci aici, la prevenție, la informare, este încă mult de lucru. Dar cei care au intervenit, pompierii, forțele de la Interne, de la Apărare, au făcut o treabă foarte bună și și acest lucru cred că merită spus”, a afirmat președintele Iohannis.