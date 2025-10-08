Inundațiile soldate cu victime în Bulgarie: o investigație arată cum corupția a dus la construcții ilegale în stațiunea Elenite

Investigație a publicației bulgare Mediapool, via Rador: Satul de vacanță Elenite a devenit încă un sinonim al tragediei, după ce patru persoane și-au pierdut viața acolo în urma ultimelor inundații. Astfel, Elenite are locul său în statistica neagră a persoanelor ucise de ploile torențiale în Bulgaria.

Aceasta este încă o inundație cu victime – după satul Biser (2012), cartierul Asparuhovo din Varna și orașul Mizia (2014), precum și Țarevo (2023), care s-au dovedit a fi catastrofale nu doar din cauza dezastrului natural, ci mai ales din cauza acțiunilor oamenilor care ar fi trebuit să prevadă riscul și să facă tot posibilul pentru a-l preveni. Vorbim aici despre investitori, autorități locale, controlul construcțiilor, inspecții de mediu, arhitecți șefi, inspecție în construcții.

După fiecare astfel de tragedie, autoritățile anunță inspecții zgomotoase și amenință cu cele mai stricte consecințe și pedepse pentru cei vinovați. Parchetul se autosesizează, au loc procese, dar nu există condamnați. Natura este întotdeauna „vinovătă”, în timp ce autoritățile – centrale și locale – au permis legal tăierea pădurilor, nu au reparat infrastructura și au autorizat construirea excesivă.

În urma potopului de la Elenite, procuratura de la Sofia nici măcar nu s-a obosit să anunțe oficial dacă a început o anchetă, fiind evident implicată în intriga din jurul procurorului general Borislav Sarafov – dacă este sau nu legal în funcție.

Doi dintre principalii actori legați de construirea în exces în matca râului din complexul Elenite de la Marea Neagră sunt, de asemenea, bine cunoscuți de Themis – primarul municipiului Nesebăr, Nikolai Dimitrov, fără a cărui aprobare nimic nu se poate întâmpla de ani de zile, și investitorul Vetko Arabadjiev, care este proprietarul informal al unei părți mari din hoteluri, iar o companie offshore asociată cu acesta a revândut casele cocoțate în matca râului.

Construirea în exces de la Elenite

Construcția de la Elenite a început în 1985, când au fost construite case și vile cu două și trei etaje înconjurate de verdeață. În 2002, compania de muncitori și manageri (RMD) Elenite Invest, în care Vetko Arabadjiev este proprietar majoritar, a câștigat concursul pentru privatizarea complexului. Lucrările de construcție au avut loc în perioada 2007 – 2019, în perioada guvernării Triplei Coaliții (Partidul Socialist Bulgar, Mișcarea Națională Simeon al II-lea și Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți) și guvernele ulterioare GERB cu prim-ministrul Boiko Borisov.

În tot acest timp, primarul orașului Nesebăr a fost Nikolai Dimitrov, care se află în prezent la al 5-lea mandat, iar arhitectul șef este Valentin Dimov. Fiecare proiect de construcție din municipiul Nesebăr trece pe la ei, chiar dacă se ridică un gard, spun localnicii. Acesta este unul dintre motivele pentru care Obzor a dorit să se separe într-un municipiu de sine stătător cu ani în urmă.

În această perioadă, Consiliul Municipal Nesebăr a aprobat un Plan Detaliat de Construcție pentru Reglementarea și Dezvoltarea Stațiunii Elenite. Mai mulți arhitecți și organizații de proiectare au lucrat la acesta, dar un nume iese în evidență – cel al profesorului arhitect Kalin Tiholov.

El trebuia să devină ministru al Proiectării Investițiilor în guvernul lui Plamen Oreșarski (Partidul Socialist Bulgar, Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți) în 2014, dar a fost retras pentru a nu inflama tensiunile în spațiul public. Tiholov este cunoscut ca arhitectul care a proiectat reședința de vară a până de curând liderului onorific al Mișcării pentru Drepturi și Libertăți, Ahmed Dogan, la Roseneț, de unde Delian Peevski l-a alungat acum un an.

La acești eroi ar trebui adăugați șefii de atunci ai Inspectoratului Regional pentru Mediu și Ape din Burgas, care trebuie să spună dacă a fost necesară o evaluare de mediu, precum și șefii Direcțiilor Bazinale, care notifică autoritățile care emit autorizațiile de construcție cu privire la amplasarea și amploarea zonelor inundabile de coastă ale râurilor.

Este responsabilitatea prefecților de Burgas să protejeze proprietatea statului, cum incontestabil sunt râurile, chiar dacă au secat.

Dispariția râului

Este un mister complet cum a fost vândut investitorilor râul secat, care ulterior au construit pe el și apoi au vândut casele. Legea Apelor prevede în mod explicit că apele râurilor și terenurile aferente acestora sunt proprietate publică a statului și nu pot fi vândute sau restituite unor persoane private.

Chiar și construcțiile în zonele inundabile ale râurilor sunt interzise. În loc să ofere un răspuns, ministrul bulgar aș Mediului, Manol Ghenov (Partidul Socialist Bulgar), a încins și mai tare spiritele după ce a făcut afirmația greșită, imediat după inundație, cum că acolo nu exista niciun râu, ci o râpă secată.

„De vineri se pune accentul pe cuvintele mele, că am spus că aceasta este o râpă sau că a fost un râu. Nu acesta este cel mai important lucru. Important este cum s-a ajuns la această construcție”, s-a justificat Manol Ghenov, luni, pentru postul public de televiziune BNT. El susține că este permis „prin lege să acoperi o apă, dar nu este permis să construiești acolo”.

În 2015, au existat semnale că râul a fost acoperit și s-a construit ilegal pe acesta. Verificarea făcută a constatat „că o mare parte a apei era acoperită – erau construite atracții turistice acolo, un hotel și…nimic”, a spus Manol Ghenov. Potrivit acestuia, instituțiile nu și-au făcut treaba nici atunci.

Tăcerea instituțiilor

„Dacă există persoane responsabile pentru inundații, sper că vor fi pedepsite cu toată rigoarea legii și voi depune eforturi personale pentru ca acest lucru să se întâmple”, a declarat recent vicepremierul bulgar Atanas Zafirov (Partidul Socialist Bulgar), la deschiderea unei secțiuni de 10 kilometri a autostrăzii Hemus.

Ministrul bulgar al Economiei, Manol Ghenov, a fost mai precaut. „Nu pot prezice dacă cineva va fi găsit vinovat”, a spus el. Potrivit acestuia, „ochii bine închiși (evident, referindu-se la instituții – n.red.) și lăcomia investitorilor au dus la aceste victime umane”. El a amenințat că va cere demisii dacă unii dintre șefii instituțiilor aflate sub comanda sa „închid ochii” la aceste atrocități.

Primarul de la Nesebăr, de care ține și stațiunea Elenite, Nikolai Dimitrov, și arhitectul șef al municipalității, Valentin Dimov, nu au comentat nimic până acum. Sâmbătă, Dimitrov a eludat o întrebare despre legalitatea construcției în albia râului spunând: „Ne-am adunat pentru a ajuta oamenii și pentru a munci”.

Oricât de ciudat ar suna, ministrul bulgar al Dezvoltării Regionale, Ivan Ivanov, a ales Hotelul Marinela, deținut de Vetko Arabadjiev, ca loc potrivit pentru a prezenta presei datele verificării în zonele inundate Iar lucru se va întâmpla înainte de concursul „Primarul Anului”. De ce nu l-ar câștiga primarul municipiului Nesebăr, Nikolai Dimitrov!?

