Într-un sat afgan, cutremurul nu a cruţat „nicio familie” / Sute de morţi şi mii de răniţi

În satul Wadir, nicio casă nu a fost cruţată: aici, în estul Afganistanului, de la cutremurul produs în cursul nopţii trecute, în fiecare casă s-a înregistrat cel puţin un mort sau un rănit, în timp ce nicio locuinţă nu a mai rămas în picioare, relatează agenția AFP, citată de Agerpres.

În acest peisaj devastat, unde pluteşte cadavrul unei vaci într-un loc, al unei capre în altul şi peste tot bucăţi de rame de lemn care s-au prabuşit ca nişte castele de cărţii, mirosul morţii este copleşitor.

În faţa a ceea ce a fost odată o casă de lut, salvatorii au fost întâmpinaţi ca eroi în timp ce coborau din elicopter, iar sătenii au încercat să cureţe molozul cu lopeţile sau manual.

Un salvator care a ajutat la scoaterea unei femei de sub dărâmături este ocupat, ignorând cutremurele care continuă să zguduie totul şi provoacă un zgomot infernal care răsună prin munţii din jur.

„Când am evacuat o femeie a spus că este îngrijorată pentru copiii ei care erau încă înăuntru”, a declarat salvatorul pentru AFP, înainte să continue operaţiunea.

La miezul nopţii, în timp ce se simţeau încă noi cutremure, a început numărătoarea inversă sumbră.

Afganistanul, una dintre cele mai sărace ţări din lume, devastată în mod constant de catastrofe naturale, a înregistrat sute de decese.

Mii de răniţi se află înghesuiţi în spitale, unde medicii şi asistentele sunt ocupate cu cei aduşi pe tărgi.

Seismologii sunt familiarizaţi cu nord-estul Afganistanului: din 1900, în regiune s-au înregistrat 12 cutremure cu o magnitudine mai mare de 7.

Însă Mohammed Jawad nu mai a cunoscut niciodată un cutremur atât de violent precum cel care a lovit aseară: 6 grade pe scara Richter şi replici de peste 5.

Peste 800 de persoane au murit şi mai mult de 2.700 au fost rănite în estul Afganistanului după un cutremur de pământ cu magnitudinea 6 produs în noaptea de duminică spre luni, urmat de cel puţin cinci replici seismice, care au fost resimţite la distanţe de câteva sute de kilometri, notează AFP.

Epicentrul seismului, înregistrat la o adâncime de doar opt kilometri, a fost localizat la 27 de kilometri de Jalalabad, capitala provinciei Nangarhar, lângă graniţa cu provincia vecină Kunar, potrivit Serviciului de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS).