INTERVIU Profesorii au făcut chetă ca eleva lor să meargă la olimpiadă, iar ea a luat locul I pe țară. Sena Moldovan, clasa a VII-a într-un sat bihorean: Părinții mei nu și-au putut continua studiile, telefon nu am, eu îmi fac singură temele. Școala înseamnă viitorul

„Școala înseamnă responsabilitate, viitor, pentru că un om fără școală nu poate avea parte de nimic”. Sunt cuvintele fetei de clasa a VII-a dintr-un sat bihorean care în urmă cu o săptămână a primit ajutorul constituit prin chetă de profesorii săi și a plecat la Olimpiada Națională de Limba rromani, de unde s-a întors cu premiul I pe țară. Este cea mai bună din clasa ei, cu o dorință „de a se ridica” ce impresionează, după cum au spus profesoarele sale, pentru Edupedu.ro. Olimpica este Sena Moldovan, o tânără de 15 ani din comuna Dobrești, unul dintre cei 7 copii ai unei familii cu părinți fără școală, o elevă „excepțională” care visează să-i învețe la rândul ei pe copii. Cea mai mare frică a Senei? Să nu cumva să dea greș față de copii, atunci când va deveni ea însăși educatoare, a povestit Sena Moldovan într-un interviu plin de emoție acordat Edupedu.ro.

Elevă în clasa a VII-a la Liceul Tehnologic „Livia Maria Gego” din Dobrești, județul Bihor, și prima pe țară la Olimpiada națională de Limba rromani maternă, Sena Moldovan a declarat pentru Edupedu.ro, într-un interviu acordat prin intermediul telefonului prietenei sale: „Din păcate, părinții mei nu au avut o situație financiară prea bună când au fost de vârsta mea și nu și-au putut continua studiile. Din păcate, eu îmi fac singură temele. Telefon nu am. Am 15 ani, dar telefon încă nu am. Și cumva e mai bine așa. Mă descurc singură la teme”.

Cum a ajuns la Olimpiada de Limba Rromani? „A început să-mi placă încă din prima oră, din clasa a V-a am avut o atracție, chiar dacă mulți cred că limba rromani e o materie mai diferită, inferioară față de celelalte materii. Dar pe mine asta nu m-a împiedicat“, a povestit pentru Edupedu.ro.

Sena vrea să urmeze liceul pedagogic pentru a-i ajuta pe copiii mai mici decât ea și, chiar dacă familia nu o poate susține financiar, părinții „sunt alături de mine emoțional, își fac griji pentru mine. Suntem o familie unită. (…) Nu ne poate împiedica iubirea unuia față de celălalt”. Tânăra nu exclude și posibilitatea de a merge la Academia de Poliție după clasa a XII-a.

Sena Moldovan este una din cele trei fete de la Liceul Tehnologic din Dobrești, alături de Georgiana Nistor și Marinela Muntean, care au fost premiate la etapa națională a Olimpiadei de Limba rromani 2024 organizată la Buzău. Performanța elevilor a fost prezentată recent de publicația locală eBihoreanul.ro, care a titrat: „Profesorii au făcut chetă ca o elevă romă din Bihor să meargă la olimpiadă și ea s-a întors cu locul I. Județul are cinci premianți la limba romani”. Pentru Sena, comunitatea a venit în ajutor ca să meargă la Olimpiadă cu îmbrăcăminte nouă. Nu are telefon și am contactat-o prin colega ei, Georgiana Nistor, care s-a oferit să o ajute să acorde acest interviu.

Citește articolul complet pe Edupedu.ro.