Întâlnirea Trump-Putin de săptămâna viitoare ar putea avea loc în Ungaria, Italia, Elveția sau Emirate

O întrevedere la nivel înalt între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin este planificată pentru sfârșitul săptămânii viitoare, a anunțat un oficial senior de la Casa Albă, potrivit Sky News.

Locația exactă a summitului este încă în discuție, conform sursei oficiale, dar printre opțiunile avute în vedere se numără Emratele Arabe Unite, Ungaria, Elveția și Roma.

Oficialul american a precizat că detaliile suplimentare și aspectele logistice rămân neclare și foarte fluide. Data exactă nu a fost stabilită definitiv și nu se știe încă dacă președintele ucrainean Volodimir Zelenski va fi implicat în aceste discuții.

Partea rusă a furnizat deja o listă de cerințe pentru un potențial armistițiu, iar Washington încearcă acum să obțină acordul ucrainenilor și al aliaților europeni pentru aceste propuneri.

Ucrainenii au declarat în mod constant că nu vor ceda niciun teritoriu pe care Rusia l-a anexat în mod ilegal.

Această potențială întâlnire are loc în contextul conflictului din Ucraina care continuă de aproape trei ani, Trump revenind la Casa Albă cu promisiunea de a pune capăt războiului în timp record.

Anunțul vine la scurt timp după ce noul președinte american și-a început mandatul, marcând o posibilă schimbare în abordarea diplomatică americană față de criza ucraineană.