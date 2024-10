Influencerița Alina Ceușean își cere scuze după s-a fotografiat cu picioarele pe balconul lojei Teatrului Odeon / ”Mi-a plăcut lumina, mi-a plăcut cadrul. Am greșit și îmi pare foarte rău” / Reacția vine după un mesaj al actriței Oana Pellea: „Dizgrațios, nesimțită postare”

Alina Ceușan, un blogger de modă cu peste 980 de mii de urmăritori pe Instagram, a produs un adevărat scandal în lumea artistică după ce, într-o postare, s-a fotografiat cu picioarele pe balconului unei loje a Teatrului Odeoan.

Aceasta nu se afla la un spectacol de teatru, ci la un eveniment de modă, însă gestul ei a fost sancționat de actrița Oana Pellea.

”E un selfie de picioare…dizgrațios, nesimțită postare. Nu mă interesează că nu era un spectacol de teatru, ci un eveniment de «fashion». Am recunoscut balconul… Exact acolo, pe vremuri, a stat Domnul Alexandru Paleologu împreună cu Domnul Octavian Paler, îmbrăcați elegant, în semn de respect pentru sala de teatru și pentru actori. Știu, pentru că eu i-am invitat la premiera cu «Noaptea furtunoasă» în regia lui Mihai Măniuțiu. Pe balustrada unde persoana și-a trântit ostentativ pantofii…cândva au trecut mâinile lui Octavian Paler, Alexandru Paleologu, Lucian Pintilie etc. etc… Am înţeles că a vrut să provoace, am înțeles că își face reclamă cu o postare nesimțită…și totuşi… Câtă lipsă de bun-simț, educație, cât prost gust, câtă vulgaritate!”, a scris actrița pe pagina ei de Facebook.

Alina Ceușan a reacționat și și-a cerut scuze.

„Recunosc acum, a fost o greșeală și mi-o asum, nu am văzut așa la momentul respectiv. Înțeleg, într-adevăr, că nu e un gest frumos și nu se va mai repeta.

Doamna Oana Pellea, vă respect și vă admir. Aveți dreptate. Am greșit punând picioarele pe acea balustradă. Nu a fost o lipsă de respect, ci pur și simplu… nu am gândit limpede. Mi-a plăcut lumina, mi-a plăcut cadrul. Am greșit și îmi pare foarte rău.

În realitate, nu ați vrea să fiți în pielea unui influencer care trebuie să își ceară scuze. Pentru că e foarte greu să îți ceri scuze. Iar când o faci, ceva nu e bine. Nici dacă nu îți ceri scuze nu e bine. Nici dacă scuzele vin prea târziu nu e bine. Mulțumesc doamnei Oana Pellea”, a scris Alina Ceușan pe Instagram.

Oana Pellea i-a mulțumit ulterior influenceriței.

„Mulțumesc doamnei Alina Ceușan pentru răspuns și pentru că a înțeles mesajul meu. Vă mulțumesc și pentru faptul că nu veți mai repeta gesturi de asemenea fel când vă aflați într-un teatru. Vă doresc toate cele bune”, a transmis actrița.

Alina Ceușan spune despre ea că este „blogger, influencer, făuritor de creative content în online„.

A terminat Facultatea de Comunicare și PR în cadrul FSPAC Cluj-Napoca, iar despre blogul ei spune că l-a început ca temă la un examen la facultate.

”Blogul meu a început ca o temă de casă/un examen pentru facultate, deci da, totul a început din necesitate și s-a dezvoltat firesc din pasiune pentru scris, modă, styling și pentru content creativ și informativ de care avem nevoie atât de mult în ziua de azi, în online”, precizează aceasta pe blog.