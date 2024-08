Inflaţia şi prudenţa consumatorilor afectează încasările industriei turismului (analiză)

Inflaţia şi prudenţa consumatorilor afectează încasările industriei turismului din această vară, arată o analiză XTB România, companie de tranzacţionare pe bursele internaţionale. La aceste neajunsuri se adaugă temperaturile record, preţurile în creştere la cazări şi atracţiile turistice supraaglomerate.

„În urma redresării inegale a sectorului hotelier din SUA după pandemie, călătoriile de afaceri şi-au revenit, reducând decalajul de performanţă faţă de hotelurile de agrement. Cu toate acestea, în ciuda acestei tendinţe pozitive, performanţa generală a sectorului rămâne sub nivelurile prepandemice, previziunile pentru 2024 ajustând aşteptările în jos”, se precizează în analiza citată.

Unele regiuni înregistrează o majorare a veniturilor, în timp ce altele consemnează o scădere, influenţată de factori economici precum inflaţia şi ratele de economisire.

În plus, o reducere notabilă a volumului tranzacţiilor din sectorul hotelier evidenţiază provocările permanente ale domeniului, susţin analiştii, transmite Agerpres.

De exemplu, Lemon Tree Hotels, un lanţ hotelier din India, a suferit o scădere pe 8 august la un minim de peste două luni, după ce profitul său a scăzut, ratând estimările analiştilor. Profitul net al operatorului de hoteluri de lux a scăzut cu 28,6% de la an la an, în trimestrul încheiat în iunie 2024. În acelaşi timp, cheltuielile totale ale grupului au crescut cu 30%.

Pe de altă parte, acţiunile Airbnb s-au depreciat pe 7 august, pe măsură ce investitorii au interpretat rezultatele mixte ale celui de-al doilea trimestru, cu profituri care au fost mai slabe decât se prognoza. De asemenea, compania a avertizat că observă o încetinire a cererii în SUA, arată XTB.

Directorul executiv al companiei, Brian Chesky, a afirmat că a observat termene de rezervare mai scurte la nivel global şi unele semne de încetinire a cererii din partea oaspeţilor din SUA, iar perspectivele companiei pentru al treilea trimestru încorporează tendinţele recente. Acest lucru se întâmplă în pofida entuziasmului provocat de Jocurile Olimpice şi de creşterea puternică din regiunile America Latină şi Asia Pacific.

De asemenea, Booking a raportat o creştere mai lentă decât cea preconizată a numărului de nopţi de cazare rezervate. Compania a declarat că a observat o „slăbiciune” în călătoriile europene, susţine XTB România.

Un nou raport al Comisiei Europene de Călătorii privind cheltuielile de turism şi tendinţele de călătorie, publicat în al doilea trimestru al anului 2024 şi prezentat de Bloomberg, confirmă faptul că cererea pentru regiune continuă să crească, subliniază analiza menţionată. Potrivit raportului, se estimează că turiştii internaţionali vor cheltui anul acesta în Europa o sumă record de 800 de miliarde de euro, ceea ce reprezintă o creştere de 37% faţă de nivelul de 583 de miliarde de euro înregistrat înainte de pandemie, conform datelor Organizaţiei Mondiale a Turismului a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Sosirile vizitatorilor străini au crescut cu 6% faţă de 2019 până în prezent, marcând un nou record pentru Europa. Totuşi, această valoare record nu este datorată doar unei cereri în creştere, ci mai degrabă este o urmare a unei creşteri agresive a costurilor de cazare şi a altor costuri adiacente unei vacanţe în comparaţie cu perioada dinainte de 2020.

Compania de date din sectorul ospitalier STR şi Tourism Economics şi-au redus recent previziunile privind creşterea cererii hoteliere în Statele Unite. Firmele de evaluare estimează acum un avans mai modest de 2,1% a tarifelor medii zilnice în acest an, în scădere faţă de estimarea anterioară de 3,1%.

În timp ce industria rămâne prudent optimistă în ceea ce priveşte restul anului, redresarea hotelurilor accesibile depinde de revenirea călătoriilor de agrement şi de potenţialele reduceri ale ratei dobânzii.

CBRE, companie lider în sectorul imobiliar comercial, a declarat că oferta tot mai mare de închirieri pe termen scurt şi de vacanţă şi revenirea ofertelor mai accesibile pentru navele de croazieră ar putea reprezenta un alt element de concurenţă pentru sectorul ospitalier tradiţional, subliniază XTB România.

Totuşi, reducerea ratelor dobânzilor, atât de aşteptată de către pieţele de capital, ar putea contribui la atenuarea unei părţi din presiunea financiară asupra consumatorilor, ceea ce ar putea stimula cererea pentru hoteluri mai accesibile. Dacă Rezerva Federală va reduce ratele dobânzilor, există optimismul că cererea hotelieră se va îmbunătăţi în ultima parte a anului, cu scăderi mai puţin severe datorită unui mediu economic în general mai bun, care va reduce presiunea bugetară în rândul populaţiei.