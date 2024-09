Inflația în Franța a scăzut sub 2% în august, pentru prima dată în ultimii trei ani

Inflația a revenit sub pragul simbolic de 2% în august, pentru prima dată în ultimii trei ani, a confirmat vineri institutul francez de statistică, citat de Le Figaro.

Prețurile au crescut cu 1,8% în luna august în Franța, în ritm anual, a anunțat vineri INSEE, confirmând că inflația a revenit sub pragul simbolic de 2% pentru prima dată în ultimii trei ani și chiar coborând ușor estimarea sa inițială (1,9%).

După ce a atins 2,3% pe an în iulie, creșterea indicelui prețurilor de consum s-a temperat în august din cauza unei „încetiniri foarte pronunțate a prețurilor la energie”, potrivit comunicatului Institutului național de statistică și studii economice. Acest lucru înseamnă că, pentru prima dată din august 2021, indicatorul a coborât sub ținta de inflație de 2% stabilită de Banca Centrală Europeană, care a operat joi o nouă reducere a dobânzii ca răspuns la atenuarea creșterii prețurilor.

Inflație de 0,5% în august

Pe parcursul unei luni, inflația s-a situat totuși la 0,5%, marcând o accelerare față de iulie (+0,2%). Inflația de bază, un indicator care exclude produsele cu cele mai volatile prețuri, a fost, de asemenea, mai dinamică: a ajuns la 1,7% pe an în august, cu 0,2 puncte mai mult decât în iulie (+1,5%). Indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), indicele european de referință, a crescut cu 2,2% de la an la an, în scădere puternică față de luna precedentă, când era încă de 2,7%.

În detaliu, prețurile la energie au crescut ușor în august, cu 0,4% de la an la an (comparativ cu +8,5% în august 2023). Costul produselor petroliere a scăzut cu 8% de la an la an, prețurile energiei electrice (+10,5%) au crescut la aproape jumătate din ritmul înregistrat cu un an înainte, iar prețurile gazelor au încetinit, de asemenea, deși mai moderat (+9,4% de la an la an în august, comparativ cu +11,4% în august 2023). Prețurile alimentelor au crescut în același ritm (+0,5%, la fel ca în august 2023).

Prețurile produselor manufacturate au scăzut cu 0,1% în ritm anual (0% în august 2023), în timp ce prețurile tutunului au crescut cu 8,7%, aceeași rată ca în anul precedent. Costul serviciilor a crescut cu 3% în ritm anual în august, după o creștere de doar 2,6% în iulie. Această accelerare a componentei principale a indicelui prețurilor de consum „poate fi explicată prin revenirea puternică a prețurilor serviciilor de transport (+4,5% după -0,9%)”, precizează INSEE.