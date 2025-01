Începe Raliul Dakar 2025 – Echipa Dacia Sandriders va lua startul în competiție

Echipa Dacia Sandriders va lua startul, vineri, în Raliul Dakar, gata să răspundă uneia dintre cele mai solicitante şi dificile provocări din sportul cu motor. Instalată deja la punctul de plecare din localitatea Bisha, în Arabia Saudită, echipa face ultimele pregătiri înainte de startul competiţiei, transmite News.ro.

După debutul victorios în Raliul Marocului, echipa Dacia Sandriders îşi concentrează acum întreaga atenţie asupra Raliului Dakar.

Dacă debutul în competiţia de Rally-Raid a depăşit toate aşteptările, odată cu dubla victorie în Raliul Marocului, membrii echipei sunt pe deplin conştienţi că noul teren de joc îi va pune la încercare mai mult ca niciodată.

Etapa de deschidere a Campionatului Mondial FIA 2025 de Rally-Raid (W2RC), care se va desfăşura între 3 şi 17 Ianuarie, este un test fără egal atât pentru piloţi cât şi pentru maşini.

Având ca teren de derulare dunele de nisip şi platourile stâncoase care traversează Arabia Saudită de la Vest la Est, Raliul Dakar marchează, pentru echipa Dacia Sandriders, debutul în ediţia din 2025 a Campionatului FIA de Rally-Raid.

„Dubla victorie din Raliul Marocului a arătat nivelul bun de performanţă al vehiculului Sandrider, însă pentru Raliul Dakar am pus accent pe fiabilitate. Am lucrat atât la fiabilitatea motorului în centrul de la Sweet Lamb, cât şi la optimizarea răcirii în centrul MIRA din Marea Britanie.

În Maroc am întâmpinat unele probleme cu componentele electronice care controlează ventilatoarele de răcire şi am luat măsurile necesare pentru a corecta acest lucru şi pentru a obţine cel mai bun rezultat posibil la prima participare la Raliul Dakar”, a declarat Philip Dunabin, director tehnic al echipei Dacia Sandriders.

Implicate în acest proces de îmbunătăţire continuă, cele trei echipaje se pregătesc acum să ia loc din nou la bordul maşinilor de competiţie. Nasser Al-Attiyah, care a câştigat al treilea titlu de campion mondial la Rally-Raid la volanul Sandrider, este hotărât să-şi apere titlul.

„Obiectivul meu este întotdeauna victoria, dar competiţia este extrem de dură şi traseul deosebit de solicitant în acest an. Prima săptămână va fi foarte dificilă, aşa că va fi necesară o abordare inteligentă.

Acestea fiind spuse, mă simt foarte bine la volanul Sandrider, a cărui robusteţe a fost demonstrată în Maroc. Am încredere în echipă şi în maşină şi sper ca prima noastră participare la Raliul Dakar să fie încununată de succes”, a declarat Nasser Al-Attiyah.

Pentru cea de-a şasea ediţie din Arabia Saudită a Raliului Dakar, organizatorii au planificat un traseu solicitant de peste 7.700 de kilometri, din care peste 5.100 km de probe speciale.

Începând de vineri, 3 ianuarie, echipajele vor aborda Prologul, un test decisiv întrucât cei mai rapizi zece piloţi îşi vor putea alege locul în ordinea de start sâmbătă. Intensitatea va creşte apoi, în special cu aşa numita etapă „48 de ore”.

Organizată pe parcursul a două zile, aceasta obligă concurenţii să se oprească la căderea nopţii într-una dintre cele şase zone de odihnă minimaliste din inima deşertului înainte de a relua traseul în zori.

Această primă dificultate va fi urmată de altele, inclusiv etapa de maraton şi alte sectoare cronometrate pe teren vulcanic, soluri nisipoase şi zone stâncoase.

A doua săptămână va fi marcată apoi de traversarea dunelor Rub al Khali, cea mai mare întindere neîntreruptă de nisip din lume, înainte de sosirea vineri, 17 ianuarie, în Shubaytah. Un traseu divers care necesită o abordare specială, aşa cum subliniază Sébastien Loeb înaintea celei de-a noua sa participări la eveniment.

„Va fi un Dakar dificil şi va trebui să ne concentrăm şi să dăm totul pentru a putea câştiga”, confirmă multiplul campion mondial de raliuri, susţinut de copilotul său, Fabian Lurquin. „Vom vedea în fiecare zi cum evoluează situaţia.

Ne dăm seama că trebuie combinaţi mai mulţi factori pentru a câştiga şi sper că experienţa noastră va fi un atu. Am muncit din greu să mă pregătesc pentru această cursă şi abia aştept să înceapă. Şi eu, şi echipa, suntem pregătiţi să dăm totul.”

Ocupanta locului şapte în ediţia din 2024 a Raliul Marocului, Cristina Gutiérrez este la fel de pregătită să accepte provocarea, la un an după victoria ei în categoria Challenger a Raliului Dakar: „Întotdeauna sunt senzaţii unice înainte de start. Ultimul an a fost incredibil. Copilotul meu, Pablo şi cu mine suntem ca doi copii mari.

Credem că am reuşit să învăţăm şi să ne adaptăm la noua categorie în care evoluăm. Acest lucru ne va permite să dăm tot ce este mai bun din noi.

Echipa Dacia Sandriders este o adevărată familie în care există o atmosferă excelentă. Aşteptăm debutul Raliului Dakar cu entuziasm şi încredere, rămânând în acelaşi timp conştienţi că acesta este primul nostru an în care evoluăm la această categorie”.

Raliul Dakar va da startul sezonului 2025 FIA World Rally Raid. Pe tot parcursul acestuia, echipa Dacia Sandriders se va confrunta cu cele mai dificile terenuri pentru a-şi testa soluţiile inovatoare. În parteneriat cu Aramco, echipa tehnică va continua să exploreze soluţii durabile, testate în laboratorul tehnologic unic care este Raliul Dakar.

Cu mai puţin de douăzeci şi patru de ore înainte de plecare, echipa Dacia Sandriders îşi finalizează ultimele pregătiri în oraşul Bisha, hotărâţi să dea tot ceea ce au mai bun pentru a obţine cel mai bun rezultat posibil.

„Mergem la Raliul Dakar ca învingători după succesul nostru recent în Raliul Marocului, dar acest rezultat nu ar trebui să ne facă să subestimăm sarcina dificilă care ne aşteaptă. Ne pregătim să acceptăm o provocare umană şi tehnică extraordinară. Suntem hotărâţi să o înfruntăm cu entuziasm şi curaj datorită muncii şi pregătirii noastre intense.

Raliul Dakar rămâne un test formidabil, care ne va solicita din plin în următoarele săptămâni. Prin urmare, va trebui să fim concentraţi pe parcursul fiecărei etape, începând cu Prologul de mâine”, a declarat Tiphanie Isnard, directorul echipei Dacia Sandriders.

ECHIPAJELE DACIA SANDRIDERS LA RALIUL DAKAR 2025

#200 : Nasser Al-Attiyah (Qatar) / Édouard Boulanger (Franţa)

#212 : Cristina Gutiérrez (Spania) / Pablo Moreno (Spania)

#219 : Sébastien Loeb (Franţa) / Fabian Lurquin (Belgia)

Echipa Dacia Sandriders va parcurge o distanţă de 7.726 kilometri în ediţia din 2025 a Raliului Dakar, din care 5.180 km de probe contra cronometru.

