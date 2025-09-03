În prag de alegeri, premierul ceh Petr Fiala afirmă că adversarul său, fostul premier Andrej Babis, ar putea colabora cu extremiștii

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Prim-ministrul ceh Petr Fiala, care se îndreaptă către alegeri dificile peste o lună, le-a spus susținătorilor săi miercuri că principalul său adversar, Andrej Babis, ar pune în pericol democrația și poziția țării în Europa prin încheierea de acorduri cu partidele extremiste, scrie Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Coaliția de centru-dreapta SPOLU (Împreună) a lui Fiala se confruntă cu o luptă dificilă în alegerile parlamentare din 3-4 octombrie, în care se va confrunta cu partidul ANO al miliardarului Andrej Babis, un aliat eurosceptic al prim-ministrului ungar Viktor Orbán.

Sondajele de opinie arată că ANO va obține cele mai multe voturi, cu peste 30%, un avantaj de 10 puncte față de SPOLU, dar până la șapte partide ar putea depăși pragul de 5% pentru a obține locuri în parlament, ceea ce înseamnă că următorul guvern va fi aproape sigur o coaliție.

Fiala a declarat mulțimii adunate în Piața Păcii din Praga că rădăcinile țării în Europa ar putea fi erodate dacă Babis s-ar baza pe partidele de extremă dreapta sau de extremă stânga.

„Oamenii sunt îngrijorați de ce se va întâmpla dacă populiștii și extremiștii vor câștiga”, a spus el. „Pentru prima dată din 1989, și eu sunt îngrijorat”, a spus el, referindu-se la anul „Revoluției de Catifea”, când Cehoslovacia de atunci a renunțat la regimul comunist.

Fiala speră că își poate spori sprijinul în rândul alegătorilor mainstream, alarmându-i cu privire la potențialii viitori parteneri de coaliție ai rivalului său.

„Nu îl consider pe Babis cea mai mare amenințare, ci mă tem de partidele mai mici”, a spus Simon Jezek, un student la drept de 23 de ani din Praga, care a descris un partid de extremă stânga, considerat un potențial membru al unei coaliții conduse de Babis, ca fiind „comuniști mascați”.

Partidul ANO al lui Babis a început ca o mișcare liberală pro-europeană și centristă în 2011, dar Babis l-a transformat ulterior într-un grup anti-Bruxelles și anti-imigrație și a format grupul Patrioții pentru Europa în Parlamentul European împreună cu Orban și alte câteva partide europene de extremă dreapta.