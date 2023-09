În Germania, piața imobiliară se afundă în criză

Când Valeri Șevcenko a semnat pentru un apartament cu trei camere într-o clădire care urma să fie construită într-un cartier căutat din Berlin, a crezut că a făcut achiziția vieții sale. Doi ani mai târziu, visul său de a deveni proprietar a fost spulberat când lucrările de construcție s-au oprit brusc.

Compania Project Immobilien, care gestiona construcția, a dat faliment în această vară, afectată de criza imobiliară care zguduie Germania de câteva luni, potrivit unui reportaj AFP citat de boursorama.com.

„Macaralele, echipamentele pentru muncitori, totul a fost luat”, povestește pentru AFP acest tată în vârstă de 33 de ani, aflat în fața unei fațade de beton fără ferestre.

Creșterea vertiginoasă a ratelor dobânzilor a determinat creșterea costului creditului, cererea este în picaj și prețul materialelor în creștere rapidă. Falimentele întreprinderilor din sectorul german al construcțiilor s-au dublat în decurs de un an, ceea ce a dus la oprirea multor proiecte.

Cancelarul Olaf Scholz i-a invitat luni la Berlin pe profesioniștii din industrie pentru a prezenta un plan amplu de relansare a sectorului, într-un moment în care țara duce o lipsă acută de locuințe.

Pe ordinea de zi: prelungirea împrumuturilor publice pentru familii, reducerea reglementărilor și a taxelor pentru constructori, deblocarea de fonduri pentru locuințe sociale și sprijin public pentru transformarea clădirilor de birouri în locuințe.

250.000 de euro

Timp de ani de zile, sectorul a beneficiat de ratele scăzute ale dobânzilor, posibile datorită politicii monetare generoase a Băncii Centrale Europene, iar șantierele din marile orașe germane au proliferat.

Însă BCE a fost nevoită să majoreze drastic ratele dobânzilor pentru a combate inflația, ceea ce a dus la prăbușirea cererii de credite, a prețurilor proprietăților și a rentabilității proiectelor.

Piața încetinește în întreaga Europă. Cu toate acestea, Germania a fost deosebit de afectată, prețurile locuințelor scăzând cu 6,8% de la an la an în primul trimestru din 2023, comparativ cu o ușoară creștere de 0,4% pentru întreaga zonă euro.

În același timp, dezvoltatorii au de suferit din cauza creșterii costului materialelor de construcție, în urma pandemiei de coronavirus și amplificată de războiul din Ucraina.

Ca urmare, „investitorii nu mai știu cum să facă anumite proiecte profitabile”, a explicat pentru AFP Tim-Oliver Müller, președintele HDB, federația germană a construcțiilor.

Una din cinci companii imobiliare a declarat că a anulat proiecte de construcție în august, în timp ce 11,9% se confruntă cu dificultăți de finanțare, potrivit unui sondaj recent al institutului IFO.

La Berlin, toți cumpărătorii clădirii Project Immobilien din cartierul central Prenzlauer Berg plătiseră deja jumătate din proprietatea lor.

„Nu sunt bogat. Banii mei sunt rodul muncii mele, iar eu plătesc dobânzi pentru un împrumut de care nici măcar nu profit”, deplânge Șevcenko, care susține că a plătit 250.000 de euro.

Nici compania și nici viitorii proprietari nu au încheiat vreo asigurare. Singura speranță este de a găsi un cumpărător care să termine lucrările sau de a le termina ei înșiși.

„Nu mi-aș fi putut imagina niciodată că așa ceva se poate întâmpla în Germania”, explică cu lacrimi în ochi Marina Praharciuk, în vârstă de 39 de ani, care a plătit deja 175.000 de euro pentru un apartament de 45 m2 în clădire.

Bombă socială

„În Germania trebuie construite mai multe locuințe la prețuri accesibile, pentru ca oamenii care caută apartamente să poată găsi unul”, a marșat luni cancelarul Olaf Scholz, în cadrul unei conferințe de presă.

Această criză este o lovitură majoră pentru guvernul său, care promisese să construiască 400.000 de locuințe pe an la venirea sa la putere, la sfârșitul anului 2021. Or, acest lucru este departe: sectorul se așteaptă să se lupte pentru a atinge cu greu cifra de 250.000 în acest an și chiar să coboare sub 200.000 până în 2024.

Cu toate acestea, nevoia este enormă, exacerbată de afluxul de refugiați și de muncitori străini din ultimii ani, într-o țară care se confruntp cu o lipsă de forță de muncă.

O situație care s-ar putea transforma într-o bombă socială, în condițiile în care lipsa ofertei provoacă o creștere puternică a chiriilor. În Germania, jumătate din populație nu deține o locuință proprie. Acest lucru va eroda și mai mult puterea de cumpărare a gospodăriilor, care se află deja sub presiunea inflației, care continuă să fie de peste 6% în Germania.