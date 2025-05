În Germania, i-au spus că nu are nicio șansă după AVC. În Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” din Pantelimon, Ilfov, a fost salvat în numai două săptămâni

”Lucram în Germania și am făcut accident vascular cerebral (AVC). În clinica de recuperare în care eram internat, am văzut că nu prea făceau recuperare medicală cu mine și îi tot întrebam: Domnilor, cu mine nu faceți recuperare? Și îmi spuneau: ”Lăsați, că și-așa nu vă mai recuperați!”. Mi-au spus că am șanse de recuperare zero, că voi rămâne legumă, la pat, toată viața”, povestește domnul George Popescu, în vârstă de 51 de ani.

În timpul unui AVC, se sparg unul sau mai multe vase de sânge care alimentează creierul. Din această cauză, o parte dintre celulele nervoase sunt distruse, fiind imposibilă alimentarea lor cu oxigen. După AVC, pierzând aceste celule nervoase care ”știau” ce comenzi să dea organismului, creierul trebuie să reînvețe să dea anumite comenzi pentru funcțiile corpului, iar pacientul trebuie să înceapă de la zero, la propriu, mersul, folosirea mâinii, ținutul obiectelor etc.

Recuperarea medicală după AVC, trebuie începută cât mai rapid, pentru ca perioada care trece de la momentul la care celulele nervoase au fost distruse până când creierul trebuie să folosească celule nervoase noi, care să învețe comenzile, să fie cât mai scurtă. Acest lucru va ajuta pacientul să revină cât mai rapid la a fi funcțional.

Domnul Popescu, a suferit AVC în anul 2019, când avea 51 de ani. AVC s-a produs în zona dreaptă a creierului, ce a produs pareză pe partea stângă a corpului. Din cauza faptului că în Germania nu i s-au dat șanse de recuperare, pacientul aproape că se obișnuise cu gândul că tot restul vieții va fi dependent de cineva.

”Am văzut pe internet cum se face recuperare aici, în România, la Spitalul ”Sfântul Sava cel Sfințit”, și am zis că trebuie să încerc. Soția a vorbit cu medicii și m-am internat aici. Nu puteam să merg singur, cu bastonul. Aveam o spaimă, așa încât trebuia să fie mereu cineva lângă mine. După două săptămâni de recuperare la ”Sfântul Sava”, merg singur prin sala de kinetoterapie, fără teamă și fără nimeni lângă mine. Medicii de aici mi-au spus că sunt pe drumul bun, față de Occident, unde-mi spuneau că o să fiu legumă, toată viața ”, spune zâmbind domnul Popescu.

”La momentul internării, pacientul mergea cu dificultate, nu avea deloc încredere în forțele proprii și se deplasa pe distanțe foarte scurte, doar însoțit, chiar dacă se sprijinea în baston.

A urmat un regim intensiv de recuperare medicală, cu mai multe ședințe diferite, în fiecare zi, de kinetoterapie,fizioterapie și masaj.

În două săptămâni, deja se deplasează pe trasee mai lungi, neînsoțit, își poate manevra singur scaunul rulant, întrucât a căpătat și forță musculară, iar evoluția sa este vizibilă, în primul rând din punct de vedere psihologic.

Va avea nevoie de o perioadă mai lungă de recuperare, dat fiind faptul că au trecut 6 ani de la momentul producerii AVC, iar recuperare medicală optimă ar fi trebuit să înceapă în cel mai scurt timp, însă vom reuși să-l recuperăm cât mai mult posibil”, declară managerul și fondatoarea spitalului, Alina Ion.

Spitalul ”Sfântul Sava cel Sfințit”, din Pantelimon, Ilfov, este specializat în recuperare medicală ortopedică, recuperare neurologică după AVC, recuperare post-operatorie după orice tip de intervenție chirurgicală.

În această perioadă, pacienții beneficiază de pachete cu reduceri semnificative, cu dublarea numărului de ședințe de kinetoterapie, fizioterapie, masaj terapeutic.

Programele de recuperare medicală intensivă sunt personalizate în funcție de afecțiunea și starea pacientului.

Cei cu afecțiuni neurologice, precum AVC, care afectează vorbirea pacienților, primesc ședințe gratuite de logopedie și psihologie.

Internarea pacienților se face în saloane cu 1, 2 și 3 paturi. Sunt incluse 3 mese pe zi, cu hrană proaspăt preparată în bucătăria proprie.

