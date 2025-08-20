În Franța iau amploare protestele împotriva împrumutului tapiseriei de la Bayeux către Marea Britanie. Tapiseria înfățișează invazia normandă a Angliei de la 1066

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O petiție pentru a opri împrumutul tapiseriei de la Bayeux de către Franța către British Museum din Londra a strâns peste 40.000 de semnături de la persoane îngrijorate că această mutare ar putea deteriora relicva medievală, relatează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Istoricul de artă Didier Rykner a lansat petiția pe platforma Change.org după ce președintele Emmanuel Macron a propus, în timpul unei vizite la Londra în iulie, împrumutarea tapiseriei în cadrul unui schimb de opere de artă.

„Președintele Macron a luat din nou o decizie catastrofală pentru patrimoniul nostru, decizând singur, împotriva sfaturilor conservatorilor și restauratorilor care cunosc tapiseria de la Bayeux”, se arată în petiție.

„Este deja foarte fragilă. Țesătura are rupturi și găuri. Orice mișcare, orice vibrație poate provoca daune”, a declarat Rykner pentru Reuters. „Nu poți folosi o operă de artă fragilă în scopuri diplomatice.”

British Museum a declarat într-un comunicat că echipa sa de conservare și gestionare a colecțiilor are experiență în manipularea și îngrijirea acestui tip de material și colaborează cu colegii din Franța pentru expunerea tapiseriei.

Deși originile tapiseriei de la Bayeux, lungă de 70 de metri, sunt obscure, se crede că este opera unor brodatori englezi, ale căror cusături povestesc invazia normandă din 1066 și săgeata care l-a lovit în ochi pe regele Harold al Angliei, în timpul bătăliei de la Hastings.

În anii care au urmat după ce William Cuceritorul a urcat pe tronul Angliei, tapiseria a fost dusă în Franța, unde a rămas, fiind expusă la Muzeul Bayeux din Normandia din 1983, după ce a decorat catedrala din Bayeux timp de șapte secole. A fost dusă de două ori la Paris.

„Ultimele două mutări au fost efectuate mai întâi de Napoleon și apoi de germani (în timpul ocupației naziste). Nu-mi pot imagina de ce ai vrea să fii al treilea care o mută”, a spus Rykner.

Macron a oferit inițial împrumutul în 2018. Petiția reflectă îndoielile din anumite părți ale lumii culturale cu privire la decizia sa și dorința de a schimba opinia muzeului din Bayeux, Normandia, care găzduiește tapiseria lungă de 70 de metri. O serie de experți au spus atunci că artefactul normand, care este mai degrabă o broderie decât o tapiserie, era mult prea uzat pentru a fi transportat, scrie cotidianul The Times.

Antoine Verney, curator șef la Bayeux, a declarat în 2018 că tapiseria era într-o stare atât de proastă încât „nu-și putea imagina” că ar putea fi transportată undeva. În 2020, o inspecție a descoperit aproximativ 24.200 de pete și 10.000 de găuri.

Echipa lui Macron a insistat pentru încheierea acordului, iar muzeul din Bayeux și-a schimbat tonul, afirmând că studii suplimentare au arătat că tapiseria poate fi transportată în condiții de siguranță, respectând condiții stricte. Parteneriatul cu British Museum, unde tapiseria va fi expusă începând din septembrie 2026, ar „sprijini și alimenta” proiectul unui nou muzeu în Bayeux, a afirmat acesta.

Rachida Dati, ministra culturii, a contribuit la pregătirea terenului pentru împrumut în ianuarie, când a anunțat subvenții în valoare de 13 milioane de euro pentru noul muzeu și 2 milioane de euro pentru restaurarea tapiseriei, care urmează să se întoarcă în Franța în 2027.

Politicienii de dreapta s-au alăturat campaniei lui Rykner împotriva împrumutului. Câțiva protestatari din Partidul Patrioții, conduși de Florian Philippot, fostul vicepreședinte al Reunirii Naționale condus de Marinei Le Pen, au manifestat în weekendurile acestei veri în Bayeux. „Dincolo de politică, suntem în primul rând normanzi. Guvernul atacă o comoară franceză. Este o jignire adusă experților”, a declarat Christine Renouf, membră a grupului Patrioții din Bayeux.

Muzeul Bayeux se va închide pentru renovări timp de doi ani, începând de la sfârșitul acestui an, iar tapiseria va trebui să fie mutată în altă locație în această perioadă, a declarat un reprezentant al muzeului.

Statul francez este proprietarul tapiseriei, iar Ministerul Culturii din Franța va fi responsabil de coordonarea transferului tapiseriei într-un loc temporar.