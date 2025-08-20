În București, viitorul unui copil depinde de adresa din buletin / În zona Romană–Magheru, 42,5% dintre elevi reușesc să intre la colegii naționale de top / În Ferentari, doar 3,2% ajung în aceeași situație

O analiză realizată de platforma AiParte, pe baza rezultatelor a peste 13.000 de elevi la Evaluarea Națională 2025, arată o realitate dură: șansele unui copil din Capitală de a ajunge la un liceu de elită pot fi și de 14 ori mai mari doar pentru că locuiește într-un cartier sau altul, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București FM.

Discrepanțele sunt uriașe. În zona Romană–Magheru, 42,5% dintre elevi reușesc să intre la colegii naționale de top, în timp ce în Ferentari doar 3,2% ajung în aceeași situație. Practic, un copil care trăiește la câțiva kilometri distanță are un destin educațional complet diferit.

Cinci cartiere – Romana-Magheru, Foișor-Pache, Piața Victoriei, Moșilor-Armenească și Vatra Luminoasă – depășesc cu mult media Capitalei (15%), trimițând peste o treime dintre elevi către licee de elită. La polul opus, în zone precum Apărătorii Patriei, Chitila, Electronicii, Giulești Sârbi și Pipera, rata de succes este zero.

Nord vs. Sud: decalaj evident

Partea de Nord a Bucureștiului domină statisticile. În Aviatorilor, aproape un sfert dintre elevi (23,4%) reușesc admiterea la licee de top, față de doar 9% în Berceni. Chiar și cartierele apropiate pot arăta contrastant: în Titan-Balta Albă, rata de succes este de 19,9%, dublă față de Berceni, deși se află la câteva stații de metrou distanță.

De la note de 10 la note de 4

Performanțele școlare variază spectaculos. În Vatra Nouă, media generală este de 9,20, în timp ce în Electronicii coboară la 4,49. În nouă cartiere, toți elevii au obținut peste nota 5, dar în Giulești Sârbi, aproape jumătate au picat examenul.

Diferențele se pot vedea chiar și în interiorul aceluiași cartier. La Cișmigiu, Colegiul „Gheorghe Lazăr” are o medie de 9,74, cu aproape trei puncte peste Școala „Uruguay”, aflată la câteva străzi distanță.

Școli care schimbă fața unui cartier

Un singur gimnaziu poate ridica întregul cartier. Școala privată ALETHEEA a plasat Vatra Nouă pe locul al doilea în topul mediilor din București, în timp ce Școala nr. 49 din Vatra Luminoasă trimite 40,5% dintre absolvenți la colegii de elită.

În Titan, Liceul Internațional de Informatică se detașează printr-o rată de admitere de 35,2%, în timp ce alte școli din cartier abia depășesc pragul de 5%.

Paradoxuri și surprize

Cartiere cu renume nu garantează succesul. Primăverii are o rată de admitere de doar 8,7%, mai mică decât Berceniul (9%). Dristor, cu un singur gimnaziu și 51 de elevi, depășește performanța unor zone mult mai populate, iar Cișmigiu se află sub nivelul unor periferii precum Militari sau Titan.

Concluzia analizei

Raportul AiParte subliniază un adevăr incomod: în București, adresa din buletin poate deveni predictor al viitorului unui copil. Diferențele nu țin doar de calitatea profesorilor, ci și de accesul la resurse, implicarea comunității și contextul socio-economic.

„Educația de calitate nu ar trebui să fie limitată de granițele unui cartier. Reducerea acestor decalaje ar trebui să fie o prioritate pentru autorități”, se arată în mesajul final al raportului.