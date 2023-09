Imobilul Patria de pe Bd. Magheru din București, cu risc seismic I, în continuare cu mesh-uri și magazine, deși legea le interzice. De doi ani, soarta clădirii e jucată de doar 54 de proprietari

Imobilul Patria de pe Bulevardul Gheorghe Magheru nr 12-14 din București, construit în perioada interbelică (1929), este încadrat în clasa I de risc seismic încă din 2019, după expertiza făcută de Primăria Sectorului 1, ceea ce înseamnă că are risc de prăbușire în cazul unui cutremur de magnitudine 7. Clădirea monument istoric nu înseamnă numai cinematograful Patria care are subsol și parter, plus pod circulabil, ci și alte 3 corpuri cu înălțimi diferite, două dintre ele cu 8-9 etaje, unul de 5 etaje.

În decurs de doi ani 2020-2022, Primăria Capitalei a purtat discuții cu asociația de proprietari pentru a introduce imobilul în programul de consolidări, însă s-a lovit constant de „lipsa de interes a proprietarilor”, după cum arată răspunsul oficial al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic la solicitarea G4Media.

„Instituția nu poate dispune măsurile de intervenție pentru reducerea riscului seismic pentru imobilul ARO-Cinematograf Patria din cauza lipsei de interes a unor proprietari din acest imobil pentru a intra într-un program de consolidare datorat, probabil, faptului că unele apartamente sunt închiriate în regim hotelier”, a menționat Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Proprietarii de la blocul Patria încasează, pe lângă chiriile de la apartamente și magazine de la parter, și sume deloc neglijabile, de aproximativ 22.000 de euro, conform unor surse din piața de publicitate, care revin din publicitatea de pe clădire, împărțită între proprietari și firma care asigură panotajul în cazul Patria, compania Imperial Media.

De la 1 august, legislația privind clădirile cu risc seismic s-a modificat prin Legea 243/2023 astfel încât este „strict interzisă desfăşurarea activităţilor comerciale de orice natură, precum şi amplasarea de mijloace publicitare pe faţada şi/sau pe terasa/învelitoarea imobilului etc în cazul clădirilor încadrate în clasa de risc seismic RsI sau RsII, prin raport de expertiză tehnică realizat după 2008. G4media a scris despre prevederile acestei legi pe 30 august, la o lună de la intrarea în vigoarea legii, când pe clădirile cu risc seismic din centrul Capitalei se mai aflau încă mesh-uri și, la parter, existau, în multe cazuri, magazine.

Prevederea privind eliberarea de magazine și mesh-uri din centrul Bucureștiului a fost introdusă în noua lege tocmai pentru a le tăia proprietarilor din imobilele cu risc seismic I și II sursa de finanțare, astfel încât să nu se mai opună consolidării clădirii, pe care, în acest moment, statul o acoperă integral.

Strict pe blocul Patria, dacă la 30 august se afla un mesh cu publicitate la compania Orange, și multe magazine la parter, la aproape 10 zile distanță, afișul publicitar a fost dat jos, dar a fost înlocuit cu un altul nou de la L’Oreal Paris. Potrivit unor surse, compania Orange a ales să retragă în mod voluntar mesh-ul după articolul G4Media, pentru a nu afecta imaginea multinaționalei.

Responsabil de aplicarea legii, în afară de proprietari și Primăria capitalei/ de sectoare care emit autorizații pentru magazine, este și Poliția Locală – departamentul de disciplină în construcții – care trebuie să notifice proprietarii și companiile de publicitate că nu au voie să desfășoare activități comerciale sau de promovare. Într-un răspuns pentru G4Media, Poliția Locală afirma pe 31 august că va inventaria afișele publicitare de pe clădirile cu risc seismic I și II, care intră sub incidența noii legi.

Potrivit Poliției Locale a Municipiului București, art 10 alineat (7) privind interzicerea activităților comerciale și afișele publicitare nu prevede sancțiuni, însă în cazul unor evenimente de tip accidente, căderi de tencuială sau prăbușire în cazul unui cutremur, proprietarii și firmele de publicitate, respectiv ai magazinelor răspund penal.

Reporterul G4Media a încercat să stea de vorbă cu președintele Asociației de proprietari de la imobilul Patria, însă acesta nu a răspuns apelului telefonic.

De asemenea, reporterul G4Media a solicitat un punct de vedere de la compania L’Oreal dacă în pofida legii 243/2023 își mai menține publicitatea pe blocul cu risc seismic I de pe B-dul Magheru 12-14 și îl vom publica de îndată ce va fi transmis.

În prezent, Primăria Capitalei, prin Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic are 3 șantiere de consolidare în București, 76 -77 de imobile în diferite etape de proiectare, care au depășit etapa de expertizare și alte 107 imobile, în curs de expertizare. După modificările din Legea 243/2023 care se aplică de la 1 august și prin care se reduce la 50+1 acordul proprietarilor de a începe consolidarea, de la unanimitate cât era anterior, plus tăierea de venituri din publicitate și magazine pentru proprietari, dacă se aplică în mod real, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic se așteaptă la un interes mai mare din partea propietarilor pentru consolidarea blocurilor cu risc seismic I și II expertizate după 2008.

