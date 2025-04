Imaginea zilei în MotoGP: Jorge Martin, internat în spital după o căzătură teribilă – Campionul en-titre, șir nesfârșit de ghinioane

Jorge Martin (Aprilia), campionul mondial en-titre, a postat pe contul personal de Instagram două imagini după ce a căzut pe durata Marelui Premiu al Qatarului din MotoGP. De-abia revenit în competiție cu ocazia etapei a patra, Martin a fost spitalizat după un nou accident.

Jorge marcase în Qatar revenirea în lumea MotoGP, aceasta fiind prima etapă din actualul sezon pe care ibericul o bifase.

Nu a fost însă cu noroc, pilotul celor de la Aprilia înregistrând o nouă căzătură.

În vârstă de 27 de ani, spaniolul a fost supus „unei tomografii care a arătat o creştere a pneumotoraxului, ceea ce va face necesară efectuarea unui drenaj prin aspiraţie”, a declarat echipa sa, citată de News.ro.

„El va trebui să rămână în spital pentru observaţie câteva zile, până când pneumotoraxul se va diminua”, a precizat Martin.

Imediat după accidentul de pe circuitul de la Losail, echipa Aprilia a anunțat că Martin era „conștient, dar a suferit un traumatism toracic”, fără însă ca „membrele” sale fie afectate.

Campionul în exerciţiu „suferă de o contuzie a coastelor pe partea dreaptă cu pneumotorax”, se mai arată într-un comunicat al celor de la Aprilia.

Căzătura suferită de Jorge Martin cu ocazia cursei de la Losail

This was @88jorgemartin‘s awful highside in his first hours with the number 1 plate 💢

He’s at the hospital undergoing tests due to left foot and right hand pain. Updates will follow and in the meantime, we’re sending our best wishes to the World Champ 💪#MotoGP pic.twitter.com/2UQtHKOq1w

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 5, 2025